11月重量級會晤？ 傳英特爾CEO基辛格將來台見台積電董座魏哲家

英特爾目前正值逆風調整期，業界傳出該公司執行長基辛格將於11月訪台，並與台積電（2330）董事長魏哲家會晤。

針對上述傳聞，英特爾1日表示，該公司重視與台灣的生態系統互動，但不會對高層管理人員的出行計劃發表評論。

英特爾正兩邊作戰，同時還要勒緊褲帶。該公司除了發展自有晶片產品線，還希望發展晶圓代工業務，不過目前後者的成果仍待茁壯。英特爾日前宣布基於自家18A製程的AI PC客戶端處理器Panther Lake和伺服器處理器Clearwater Forest，已完成製造並成功通電、啟動作業系統。這兩款產品將按計畫於2025年開始量產。同時，該公司也宣布，明年上半年將有第一家外部客戶預計以Intel 18A製程完成流片（tape out）。

在自家AI加速器晶片方面，英特爾近期宣布與IBM合作，將Gaudi 3 AI做為服務布署至IBM Cloud上，期待透過這項合作，讓客戶在使用AI與擴充AI規模時，能同時強化效能與降低總持有成本（TCO）。

另外，英特爾日前推出最新筆電處理器Intel Core Ultra 200V系列（代號為Lunar Lake），以及桌機處理器200S系列（代號為Arrow Lake）。

Lunar Lake與Arrow Lake兩者的主要部分都交由台積電打造，其中運算晶片塊（Compute tile）是以利用台積電N3B製程來生產，GPU晶片塊則以台積電N5P製程生產，SoC與I／O晶片塊都是以台積電N6製程生產。

接下來英特爾在Arrow Lake家族方面，已預告規畫還會推出Intel Core Ultra H與HX系列的筆電處理器，並預計於明年首季推出。外界預期，新品應有部分晶片塊會延續交由台積電生產，部分晶片塊則回歸由英特爾自製。