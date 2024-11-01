國發會結合5G科技 推出「5G+解憶．航班」檔案特展

國發會運用新興科技，讓國人以沉浸式體驗，更加了解國家檔案的多元價值。

國發會1日表示，「5G+解憶．航班」特展，以5G專網示範計畫，建置5G網路環境，運用國家檔案為素材，即日起在行政院新莊聯合辦公大樓1樓展覽廳展出，結合劇情片與沉浸互動技術，引領觀眾循著檔案軌跡，穿越時空，從1970戒嚴年代、1987解嚴邁向未來，體驗大時代下國人共有的生活故事。

檔案管理局表示，本次為首度結合5G創新科技所推出的國家檔案特展，提供觀眾使用iPad與環場螢幕上的人物互動，以寓教於樂方式，透過劇情觀賞及趣味問答環節，探索檔案內涵，體會自由民主的真諦。藉由5G展場的建置，創造生動、獨特的沉浸式體驗，讓民眾更融入展演情境。

檔案管理局指出，本特展由知名編劇家許孟霖撰寫腳本，並由金馬獎得主陳慕義以口白貫穿及主演，赫容和張介禎、顧容慈等演員擔綱演出，讓觀眾在故事沉浸互動中，體會戒嚴時期民眾生活中無形的禁制，或是解嚴後街頭運動的各種聲量，感受社會轉變的氛圍，並邀請觀眾自拍影像投影到環景畫面中，駐足邁向更美好的未來發展。

檔案管理局說明，「5G+解憶．航班」特展將持續開展至2025年5月底，平日每天開放六場次提供各界體驗。歡迎民眾到場藉由資訊科技串聯的檔案故事，重溫當年的片刻時光，體會從禁制到民主開放的歲月，透過「檔案」來「解憶」不同世代的生命經驗。邀請您一同搭乘時代航班，以5G傳速，一起解憶那一段時空。