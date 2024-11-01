快訊

再談菲律賓買電運回台 經長郭智輝揭底線「超過就不買」

00929配息出爐！降至0.11元 年化配息率約7.1%

技嘉參加Northern Data AI加速器摩天大會 展示 H200 AI 伺服器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）旗下技鋼近期參加由歐洲Northern Data Group主辦的AI加速器摩天大會，並在現場展出輝達（Nvidia）HGX H200人工智慧（AI）伺服器和新一代GPU，以及支援歐洲最大的生成式AI超級電腦所需的技術。顯示出技嘉拓展歐洲市場有成，持續推升明年AI伺服器業績增長。

技嘉表示，這次大會是並由Northern Data營運長Rosanne Kincaid-Smith和技嘉總經理李宜泰，共同發表談話，會中回顧雙方建立全球AI夥伴關係的策略，並探討如何使用輝達的HGX H100 和HGX H200 GPU 建置歐洲最大的生成式AI超級電腦平台，為全球最複雜的AI應用提供強大運算能力。

同時也展出GIGAPOD，為搭載8台GIGABYTE G4L3 GPU伺服器的DLC機架解決方案，採用輝達HGX H200 GPU液冷技術。

技嘉認為，該公司的AI伺服器資料中心整體解決方案獲客戶信賴，目前已經實際建構完成五座的AI資料中心，新的AI資料中心持續建構中，為迎接快速成長需求，將深化供應鏈夥伴策略聯盟，購併選項也持續評估中。

受惠AI伺服器出貨量回升，技嘉9月營收267.35億元，為歷史次高，月增8.41%，年增64.31%，主要是受惠AI伺服器需求續強，加上個人電腦（PC）市場需求，例如顯示卡與主機板也回溫。

技嘉第3季營收704.32億元，為單季次高，季減4.7%、年增90.2%。技嘉表示，受惠於AI需求持續暢旺，PC產品需求也同步回溫，帶動9月營收成長；隨著輝達 Blackwell 架構繪圖處理器出貨，加上雲端服務供應商（CSP）對 AI伺服器的需求，技嘉業績未來有機會持續升溫。

AI 伺服器 技嘉

延伸閱讀

華碩、微星、技嘉加碼合作

期貨商論壇／技嘉期 吃 AI 紅利

全民權證／技嘉 押價內外15%

技嘉於OCP全球峰會 展示GB200解決方案

相關新聞

國科會預告第2波國家核心關鍵技術 「這10項」全列管

為持續強化國家核心關鍵技術之營業秘密保護，國科會1日預告第二波國家核心關鍵技術，預計新增10項技術項目，最受關注的AI高...

左右開弓！塔塔支付力積電第一期Fab IP款入帳 矽中介層出貨

台、印合作建置12吋晶圓廠計畫正式啟動，力積電（6770）已收到塔塔集團支付的Fab IP第一期款項，新廠設計作業將積極...

創新語言 AI 平台商 DeepL 採輝達 DGX GB200搶商機

語言AI大廠DeepL1日宣布，將成為首批商業化部署 NVIDIA DGX SuperPOD搭配DGX GB200系統的...

華邦電獲勞動部 2024年 工作生活平衡獎

華邦電（2344）日前獲勞動部頒發2024年「工作生活平衡獎-友善家庭」，肯定華邦電在員工於事業及與個人生活間取得平衡上...

慧榮AI及企業級和消費用SSD控制晶片本季出貨 為明年添動能

慧榮科技日前公布2024年第3季財報，營收2億1,241萬美元，季增1%，年增23%。第3季毛利率46.8%，稅後純益3...

蘋果財報符合預期 Apple Intelligence 助 iPhone 不太淡

蘋果公布最新財報符合預期，法人看好，Apple Intelligence推出有助iPhone不太淡，Apple Inte...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。