技嘉參加Northern Data AI加速器摩天大會 展示 H200 AI 伺服器

技嘉（2376）旗下技鋼近期參加由歐洲Northern Data Group主辦的AI加速器摩天大會，並在現場展出輝達（Nvidia）HGX H200人工智慧（AI）伺服器和新一代GPU，以及支援歐洲最大的生成式AI超級電腦所需的技術。顯示出技嘉拓展歐洲市場有成，持續推升明年AI伺服器業績增長。

技嘉表示，這次大會是並由Northern Data營運長Rosanne Kincaid-Smith和技嘉總經理李宜泰，共同發表談話，會中回顧雙方建立全球AI夥伴關係的策略，並探討如何使用輝達的HGX H100 和HGX H200 GPU 建置歐洲最大的生成式AI超級電腦平台，為全球最複雜的AI應用提供強大運算能力。

同時也展出GIGAPOD，為搭載8台GIGABYTE G4L3 GPU伺服器的DLC機架解決方案，採用輝達HGX H200 GPU液冷技術。

技嘉認為，該公司的AI伺服器資料中心整體解決方案獲客戶信賴，目前已經實際建構完成五座的AI資料中心，新的AI資料中心持續建構中，為迎接快速成長需求，將深化供應鏈夥伴策略聯盟，購併選項也持續評估中。

受惠AI伺服器出貨量回升，技嘉9月營收267.35億元，為歷史次高，月增8.41%，年增64.31%，主要是受惠AI伺服器需求續強，加上個人電腦（PC）市場需求，例如顯示卡與主機板也回溫。

技嘉第3季營收704.32億元，為單季次高，季減4.7%、年增90.2%。技嘉表示，受惠於AI需求持續暢旺，PC產品需求也同步回溫，帶動9月營收成長；隨著輝達 Blackwell 架構繪圖處理器出貨，加上雲端服務供應商（CSP）對 AI伺服器的需求，技嘉業績未來有機會持續升溫。