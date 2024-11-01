鴻海旗下富士康鄭州新能源電池公司成立 拓展儲能電池事業

中國大陸媒體報導，鴻海（2317）旗下富士康新能源電池（鄭州）有限公司已經於10月24日成立，法定代表人為崔志成，註冊資本額為人民幣6億元（約新台幣27億元），由富士康新事業發展集團有限公司全資持股。鴻海集團持續推進大陸儲能電池事業。

富士康新能源電池（鄭州）有限公司的經營範圍含電池製造、銷售、汽車零部件研發、汽車零部件及配件製造、新能源汽車電附件銷售、新能源原動設備製造、新能源汽車換電設施銷售等。

鴻海是在今年7月公告旗下富士康科技集團與河南省政府簽署戰略合作協議，富士康將在鄭州建設新事業總部，充分發揮該公司在智慧製造的核心競爭力，以及在全球範圍內的技術儲備和產業鏈資源優勢，加快推動電動車、儲能電池、數位健康和機器人等產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

根據規劃，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，第一期選址位於鄭東新區，建築面積約700公畝，總投資約人民幣10億元（約新台幣45.3億元）。主要建設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才中心、營銷中心、供應鏈管理中心等七大中心。

鴻海表示，圍繞3+3戰略的落地實施，將在鄭州航空港經濟綜合實驗區重點布局電動車試製中心與固態電池等項目。

其中，電動車試製中心將規劃建設國際一流的電動車示範產線，依託先進性、先試性、先行性發展策略，打造向海內外知名汽車品牌，提供製造服務的展示平台，以及整車領域的世界級燈塔工廠，為後續電動車量產打下堅實基礎，目標是將鄭州航空港建設成為富士康電動車的核心生產基地。

固態電池項目方面，將緊跟產業發展趨勢，充分發揮富士康長期積累的技術優勢，秉承「整體規劃、分步實施」原則，在鄭州航空港發展固態電池產業，重點打造固態電解質、半固態及全固態電芯研發和生產製造。

產業界人士指出，第一，鴻海近年來因應客戶要求持續擴大對印度布局，為回應大陸當地政府的期待，必須要有一些動作。第二，電動車試製中心，可以與大陸本地電動車做技術交流，畢竟大陸的電動車製造技術有可以取經之處，可作為鴻海集團電動車製造技術的參考。

第三，鴻海持續在生產製造上進行全球布局，必須透過機器人、自動化與智慧化，來降低對人力的需求。一方面可以因應歐美製造的高昂人力成本，另一方面，也可因應新興市場勞工薪資不斷上漲的衝擊，因此，發展機器人，不僅有利製造本業，也有利新事業的發展。