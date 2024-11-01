華擎斥資逾11億元取得美國加州廠房 擴大伺服器市場
板卡廠華擎（3515）1日公告，斥資3,600萬美元（約新台幣11.53億元），取得美國加州奇諾的廠房，主要是為了營運使用，外界認為，華擎此舉將擴大進軍北美的人工智慧（AI）伺服器市場。
華擎公告代孫公司CALROCK HOLDING, LLC公告取得廠房事宜，交易金額為3,600萬美元，交易目的是為了營運使用。
華擎近期公布第3季稅後純益3.05億元，季增15.5%，年減1.29%，主要是受惠第3季營收創單季新高；第3季每股稅後純益（EPS）為2.50元，第2季EPS為2.17元，去年同期EPS為2.53元。法人預估，第4季是傳統旺季，業績有機會維持在高檔水準。
華擎今年前三季稅後純益8.77億元，年增48%，今年前三季EPS為7.20元，去年同期EPS為4.85元。
華擎9月營收20.42億元，月減8.43%，年增3.48%，維持在高檔水準，今年前九個月營收164.43億元，年增22.86%。該公司第3季合併營收62.65億元，則創下單季新高。
華擎第3季業績明顯成長，主要是板卡進入傳統旺季，出貨量上升，一般型伺服器的出貨仍暢旺，加上AI伺服器開始小幅出貨，使得第3季業績明顯上揚。
華擎之前表示，一般伺服器今年迎來增長，AI伺服器需求強烈，今年將出貨將以輝達（NVIDIA）的H100為主，年底規劃出貨GH200，至於GB200系列出貨落在明年，全年伺服器業績挑戰三位數成長，是今年最大動能。
至於在板卡方面，華擎下半年包括英特爾（Intel）、超微（AMD）主機板新品都將推出，預計在第3季末或第4季初銷售，在新品加持下，預期主機板下半年有望逐季成長，平均出貨單價（ASP）也會提升。
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