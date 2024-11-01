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國科會預告第2波國家核心關鍵技術 「這10項」全列管

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國科會今（1）日預告第二波國家核心關鍵技術，最受關注的AI高效能運算確定入列，範圍則涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域。示意圖／ingimage
國科會今（1）日預告第二波國家核心關鍵技術，最受關注的AI高效能運算確定入列，範圍則涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域。示意圖／ingimage

為持續強化國家核心關鍵技術之營業秘密保護，國科會1日預告第二波國家核心關鍵技術，預計新增10項技術項目，最受關注的AI高效能運算確定入列，範圍則涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域。

國科會繼去年底公布22項核心關鍵技術後，今預告「國家核心關鍵技術項目及其技術主管機關」修正草案，並將於年底前召開國家核心關鍵技術審議會進行新增技術項目的認定，並送交行政院公告。

國科會指出，新增的十項為「可運送小衛星入軌之發射載具推進系統設計與製造技術」、「可運送小衛星入軌之發射載具飛行姿態判定與控制技術」、「量子位元設計與製程技術」、「低溫半導體晶片電路設計與製程」、「毫米波氮化鎵(GaN)功率放大器單晶微波積體電路之晶片設計技術」、「高頻功率放大器之氮化鎵(GaN)半導體製造技術」、「高電壓功率元件之碳化矽(SiC)半導體製造技術」、「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」、「高頻寬密度小晶片互聯電路設計技術」、「二次電池芯-高能量密度及高循環壽命之單一電池芯設計、化學合成、製造技術」。

國科會說明，所謂關鍵技術定義，也就是若流入外國或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，且符合下列條件之一者，一是基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，二是可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。

國科會指出，行政院已於2023年12月5日公告首波22項技術，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域，加計本次新增10項，累計共32項，將保護國家重要技術，以符合全球產業趨勢與國內需求。

國發會還提到，根據法令，若觸犯國家核心關鍵技術經濟間諜罪，違反者可處5年至12年有期徒刑、得併科新台幣500萬至1億元罰金。若觸犯國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，違反者處3年至10年有期徒刑、得併科500萬至5,000萬元罰金，未遂行為一樣會罰。

國科會強調，考量本次修正內容為維護公共利益必要，有儘速施行必要；且為儘速加強保護我國重要技術營業秘密，將預告14日，預告期間自即日起至11月15日止。

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