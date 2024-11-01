台灣大鼓勵創新「OP黑客節」吸引逾300位員工組隊參加

台灣大哥大（3045）近期舉辦「OP黑客節」，吸引逾300位員工跨部門組隊，AI應用成亮點，台灣大總經理林之晨認為，創新是手段，而創造價值才是目的，經營者應該帶著望遠鏡，去看企業內、外，世界各種角落正在發生的創新，同時也在企業內開啟場域，讓好的創新可以自然發生。

林之晨強調，台灣大透過「OP黑客節」、「創新挑戰日」、「數據競賽」等活動，鼓勵員工跨部門組隊，從彼此激盪與啟發中發掘問題、產生優質創新，並由中高階主管組成「克卜勒小組」進行輔導，將概念孵育為實際應用，降本增效、催生新產品，提升科技電信實力。

台灣大日前舉辦第三屆「OP黑客節」，以「尋靈感 找夥伴」為主題，邀請momo購物網、momo親子台及固網寬頻等關係企業一同參與，吸引超過300位員工報名參加，歷經48小時馬拉松腦力激盪，產出51項創新提案，AI新興應用占比高達30%，涵蓋反詐騙、大數據、智慧交通等解決方案，其中，人機協作AI秘書，讓員工輕鬆擁有個人化AI助手，大幅提升工作效率，獲得評審大力支持。

台灣大指出，「OP黑客節」透過「由下而上」（bottom-up）的創造方式，打破組織藩籬，為員工提供一個跨部門、跨領域、跨世代展現創意的平台，促進同仁與各部門及事業群主管交流，將創意轉化為實際應用，孕育更多未來的產品，三年來吸引上千名同仁參與，三年來累積發放獎金超過百萬元，且許多提案逐步在公司內、外實際應用，持續發光發熱。

台灣大指出，由整合行銷傳播暨會員平台處提出的「一鍵開通_新人到職聰明包」，已進入概念性驗證（Proof of Concept, POC）階段，大幅節省新進員工查詢系統與申請流程。

今年「OP黑客節」由林之晨與八大事業群最高指導長官擔任評審委員，依據「應用豐富度」、「原創性」、「模擬完成度」及「商業價值」四大評估指標，遴選出五組最大獎項「OP獎」潛力提案，包含人機協作AI秘書及學習平台等應用。

台灣大強調，不僅鼓勵員工運用AI發想創新應用，更進一步邀請同仁利用AI共同打造今年活動的主視覺。脫穎而出的首獎作品，以多隻手組成的光網為核心，巧妙地象徵著多元化的參與者透過協作迸發創新靈感，集結為中心的光芒，共同創造出無限可能。主視覺的藍色背景則突顯OP黑客節的前瞻性與科技感。