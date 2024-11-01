森崴能源與中央大學永續綠能科研院簽MOU

為加速推動綠能產業永續發展，森崴能源今（1）日與國立中央大學首創的全國第一個永續與綠能科技研究學院簽署「彰化又德離岸風力發電廠興建計畫產學合作暨人才培育合作備忘錄」，期盼透過雙方產學合作，強化台灣海洋地質和地球物理研究，培育高階「綠領」菁英人才，共創多贏。

森崴能源總經理胡惠森指出，中央大學永續與綠能科技研究學院的願景，是成為國際永續發展的領航學院，這與森崴能源致力成為再生能源與潔淨能源的業界領導者，有著同樣堅定的信心。

學院希望藉由跨域跨界合作開發永續與綠能科技，進而培養出兼具永續素養與專業技能的領導人才的任務，也與森崴能源期盼能為台灣綠能產業的永續發展努力貢獻，注入活水與動能的目標一致。

胡惠森表示，森崴能源今年以「彰化又德離岸風力發電廠計劃」參與離岸風電區塊開發第二期選商並在8月公告獲配，接下來將會開始一連串的場址調查與設計，其中場址調查，包含地球物理及地工鑽探作業，這是在水下基礎與風機塔架設計非常重要的輸入參數。

森崴能源希望借重中央大學過去幾十年地球科學的經驗與資料庫，來協助各個離岸風場的調查、分析與設計，以降低開發商在地質條件理解的風險，更重要是配合學院中綠能科技學程的產學計畫合作，培育優秀人才，讓學生可以在就學期間了解商業開發的過程，及早熟悉高科技職場的運作模式。

中央大學校長周景揚強調，中大成立全台首間「永續與綠能科技研究學院」，預計每年培養上百位綠領菁英人才，也是全國第一個授予永續碩博士學位的大學。目的是希望能專注培育永續專業人才與綠色創新，引領企業ESG轉型，在台灣綠能轉型的關鍵時刻發揮最佳助力。

學院規畫有永續領導力、永續去碳科技、永續綠能科技三種學程，積極培育學生成為擁有能源管理系統、環境管理系統、水資源效率管理系統等證照的優秀人才。此次產學合作暨人才培育合作備忘錄，除了展現企業在投資開發的同時，對於環境永續與ESG也有同樣高度的重視，並為台灣甚至是全球的綠領人才與技術人力的育成，投入傳承永續的貢獻與努力。