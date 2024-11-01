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創新語言 AI 平台商 DeepL 採輝達 DGX GB200搶商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
語言AI平台商DeepL採輝達DGX GB200搶商機。聯合報系資料照
語言AI平台商DeepL採輝達DGX GB200搶商機。聯合報系資料照

語言AI大廠DeepL1日宣布，將成為首批商業化部署 NVIDIA DGX SuperPOD搭配DGX GB200系統的公司之一。這套NVIDIA DGX SuperPOD預計將於2025年中在DeepL上線，進一步提升其研究計算能力，提供創新語言AI平台所需的運算力，支援模型訓練、功能開發和產品研發，打破全球企業和專業人士之間的語言障礙。

DeepL創辦人暨執行長Jarek Kutylowski表示，為了使團隊在語言AI翻譯技術上，持續領先市場。決定對輝達 （NVIDIA）加速運算啟動投資，成為首批採用NVIDIA DGX SuperPOD搭配DGX GB200系統的企業之一，這套系統將為我們的研究和工程團隊提供所需的運算能力，支持我們不斷創新，推出深受客戶喜愛的語言AI工具和功能。

NVIDIA DGX GB200系統採用液冷設計，可擴展至數萬個GPU，內建NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片，使DeepL能運行高效能AI模型，支援先進的生成式AI應用。這款新一代系統組合專為大規模生成式AI的訓練和推理需求設計，提供卓越效能和穩定運行時間。

這是DeepL第三次部署NVIDIA DGX SuperPOD系統，運算能力超越Top500超級電腦之一的DeepL Mercury。DeepL Mercury是去年在瑞典部署的旗艦系統，採用NVIDIA DGX H100技術。而最新部署，也預計將設於同一瑞典資料中心。

NVIDIA DGX平台副總裁Charlie Boyle表示，語言AI使用者期望即時回應，因此建構和部署AI時需要高效能的基礎設施。DeepL部署最新的 NVIDIA DGX SuperPOD將加速其語言AI研發，讓使用者能更有效進行跨語言與跨文化的交流。

DeepL的全球客戶網絡正迅速擴展，擁有超過10萬家企業和政府機構客戶，包括50%的「財星」（Fortune）500強企業，如Zendesk、日經、Coursera和德國鐵路（Deutsche Bahn）等業界翹楚。DeepL透過其創新語言AI平台，致力於變革全球溝通方式，其領先的翻譯及寫作工具幫助企業跨越語言障礙，拓展新市場並促進跨國合作。

這項公告是DeepL在2024年多項重要進展之一。該公司最近在紐約設立新的技術中心，更新了術語表功能，並推出新一代大型語言模型（LLM），翻譯品質超越GPT-4、Google和Microsoft，樹立了個人化、精確度和效能的新標竿。此外，DeepL在今年5月獲得由知名後期投資公司Index Ventures領投的3億美元投資，估值達20億美元，並入選富比世2024年雲端運算100強榜單。

AI NVIDIA

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