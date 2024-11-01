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美光 SSD 獲驗證進入NVIDIA GB200 NVL72 推薦供應商名單

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
圖為美光生產的232層的NAND Flash。圖/美光提供
圖為美光生產的232層的NAND Flash。圖/美光提供

美光科技宣布其 9550 PCIe Gen5 E1.S 資料中心 SSD成功進入 NVIDIA GB200 NVL72 系統及其衍生產品之 NVIDIA 推薦供應商清單（RVL）。

GB200 NVL72 使用 GB200 Grace Blackwell Superchip 以提供機櫃規模且節能的 AI 基礎架構。因為系統支援 PCIe Gen5 儲存，美光 9550 SSD 成為讓 AI 工作負載（例如 AI 模型大規模訓練、上兆個參數的語言模型即時進行推論以及高效能運算（HPC）任務）發揮最佳效能與電源效率的理想搭配。

美光表示，與其他業界產品相比，9550 SSD 讓 NVIDIA Magnum IO™ GPUDirect®（GDS）的資料吞吐量提升 34%，而使用 Big Accelerator Memory（BaM）進行圖像神經網路（GNN）訓練時，工作負載完成時間最多可縮短 33%。[1]美光 9550 SSD 不但節能，更為記憶體樹立新的永續發展標準。搭載 NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage 時，相較於其他 SSD每傳輸 1 TB 所耗費的 SSD 能源減少 81%，而在使用 BaM進行 GNN 訓練時， SSD 所耗電力最多可減少 43%。1

美光企業副總裁暨儲存事業部總經理 Jeremy Werner 指出：「美光的記憶體和儲存產品，在滿足高需求 AI 工作負載量越來越高的要求條件之下，從資料中心到邊緣應用，皆發揮重要作用。藉由在 GB200 NVL72 上整合美光 9550 SSD，伺服器業者可以在 AI 伺服器系統上整合高效能、具節能效率的 Gen5 資料中心儲存解決方案。」

NVIDIA 產品管理事業部副總裁 Keith Morris 表示：「極高速且節能的 NVMe 儲存裝置是 NVIDIA GB200 NVL72 機櫃規模設計的重要關鍵。我們的解決方案合作夥伴可以根據 GB200 NVL72 參考架構整合美光 9550 SSD 與他們的系統，從而實現更高的效能和效率。」

除了美光 9550 PRO PCIe Gen5 3.84TB、7.68TB 和 15.36TB E1.S SSD 外，美光 7450 PRO 3.84TB E1.S 和 1.92TB M.2 SSD 也成功進入相同的 NVIDIA 推薦供應商名單（RVL）。美光與伺服器 ODM 和 OEM 廠商緊密合作，讓美光 9550 和 7450 SSD 符合條件列入 NVIDIA GB200 NVL72 解決方案當中。

美光的 LPDDR5X 記憶體將搭載於NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip一併出貨，為 AI 伺服器基礎架構提供高容量、低功耗以及強化可靠性、可用性和可維護性 (RAS) 的獨特組合。

NVIDIA SSD 美光

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