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亞光前三季每股純益4.45元 超越去年全年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

亞洲光學（3019）1日召開董事會，通過今年前三季財報，第3季營收68.28億元，季增22%，年增45%，營業毛利14.72億元，季增49%，年增67%，營業淨利7.6億元，季增102%，年增129%，歸屬本公司業主淨利6.85億元，季增53%，年增277%，每股純益2.46元。

亞光說明，上季營收成長帶動規模經濟效益，營業毛利、營業利益、歸屬本公司業主淨利皆創歷史同期新高。

累計今年前三季合併營收167.3億元，年增29%，營業毛利31.11億元，年增32%，營業淨利12.41億，年增率82%，歸屬本公司業主淨利約12.42億元，年增率149%，獲利同步創高，並超越去年全年水準，每股純益4.45元。

展望本季，亞光強調，公司將持續發揮多元產品效益；包括以核心玻璃非球面技術優勢開發之光學元件及車載鏡頭等，並積極發展各種高階手機鏡頭升級技術，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機，同時，數位相機今年出貨已突破100萬台，年增40%，持續擴大市場占有率。

未來也將以技術創新優勢，搶占AI快速發展所帶動光學鏡頭商機，包括如機器視覺，VR/AR/MR市場等。此外，持續聚焦三大發展契機，包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。

手機鏡頭 營收

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