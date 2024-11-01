蘋果財報符合預期 Apple Intelligence 助 iPhone 不太淡

蘋果公布最新財報符合預期，法人看好，Apple Intelligence推出有助iPhone不太淡，Apple Intelligence獲得市場正面回應，仍有助減緩iPhone淡季衝擊，惟蘋果新機僅晶片升級較有感，其餘零組件PCB規格變化不大，難免後續仍有季節降價壓力。

依據蘋果新聞稿，在美國時間31日公布了截至2024年9月28日的2024財年第4季的財務業績。該公司的季度收入為949億美元，年增長6%，季度每股收益為0.97美元。稀釋的每股收益為1.64美元，不包括2024年第4季與歐洲普通法院對國家援助裁決逆轉影響有關的一次性費用。

蘋果執行長庫克說，蘋果報告了9月季度收入創下949億美元的新紀錄，年增長了6%。在本季度，很高興地宣布迄今為止最好的產品，包括全新的iPhone 16系列、Apple Watch Series 10、AirPods 4以及聽力健康和睡眠呼吸暫停檢測的非凡功能。「本周，我們釋出了Apple Intelligence第一套功能，這為人工智慧的隱私設定了新標準，並增強假期銷售的陣容。」

蘋果財務長Luca Maestri表示：「我們在9月季度創紀錄的業務表現推動了近270億美元的運營現金流，使我們能夠向股東返還超過290億美元。我們非常高興，由於我們高度的客戶滿意度和忠誠度，我們在所有產品和所有地理區域的活躍安裝裝置基礎都達到了歷史新高。」

蘋果董事會並宣布每股公司普通股0.25美元的現金股息。股息將於2024年11月14日支付給截至2024年11月11日營業結束的記錄股東。