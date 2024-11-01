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蘋果財報符合預期 有望使相關供應鏈力淡季不淡

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
蘋果公布最新財報符合預期。路透
蘋果公布最新財報符合預期。路透

蘋果公布最新財報符合預期，公布FY4 2024年第4季財報，營收為949.93億美元，QoQ+10.67%，YOY+6.07%， 符合市場預估的943.57億美元，稅後EPS為1.64美元，符合市場預期的1.60美元。在相關供應鏈中，因進入美律（2439 TT）、大立光（3008 TT）淡季，iPhone零組件出貨下滑，美律、大立光維持Trading Buy投資建議。另 因瑞儀（6176 TT）現金殖利率仍超過5%，故維持Trading Buy 的投資建議。

在MacBook相關供應鏈的部分，目前各零組件供應商因評價未偏低，維持新日興（3376 TT）、兆利（3548 TT）Neutral投資建議。在PCB供應鏈的部分，認為，Mackbook Pro有望於2024年底發售，PCB板廠已提前出貨，故有望使相關供應鏈力拚淡季不淡。

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