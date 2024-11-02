義隆電第3季營益率優於預期 前3季稅前淨利超越去年

義隆電第3季營業利益率達27.23%，表現優於預期，較第2季揚升2.86個百分點，稅前淨利8.43億元。前3季稅前淨利25.45億元，已超越去年全年的24.73億元水準。

義隆電表示，第3季筆記型電腦相關訂單持續挹注，季營收達34.03億元，達到營運目標的高標，較第2季增加7.97%。

受惠部分高毛利產品表現較預期好，義隆電自結第3季營業利益達9.27億元，季增20.67%；營業利益率27.23%，超越原估的22.1%至26.3%目標，較第2季揚升2.86個百分點。因業外損失影響，稅前淨利8.43億元，季減約3.78%。

義隆電前3季營收96.6億元，年增7.95%，營業利益23.44億元，年增37.2%，營業利益率24.26%，較去年同期上揚5.17個百分點，稅前淨利25.45億元，年增逾4成，並已超越去年全年的24.73億元。

義隆電表示，順應人工智慧電腦（AI PC）時代來臨，將開發多項功能，因應客戶新產品需求，隨著市場開始陸續推出各款人工智慧電腦（AI PC），未來營運可望改善。