快訊

台南新營妙法禪寺凌晨起火！燒毀神像 警報器大響驚醒出家人

猜謎／懶得下載「精靈文字體」？精靈文字體產生器誕生 讓注音變超質感

綠委批劉德華「媚共」 作家諷：過去金馬嘉賓 變臉比翻書快

義隆電第3季營益率優於預期 前3季稅前淨利超越去年

中央社／ 新竹1日電

義隆電第3季營業利益率達27.23%，表現優於預期，較第2季揚升2.86個百分點，稅前淨利8.43億元。前3季稅前淨利25.45億元，已超越去年全年的24.73億元水準。

義隆電表示，第3季筆記型電腦相關訂單持續挹注，季營收達34.03億元，達到營運目標的高標，較第2季增加7.97%。

受惠部分高毛利產品表現較預期好，義隆電自結第3季營業利益達9.27億元，季增20.67%；營業利益率27.23%，超越原估的22.1%至26.3%目標，較第2季揚升2.86個百分點。因業外損失影響，稅前淨利8.43億元，季減約3.78%。

義隆電前3季營收96.6億元，年增7.95%，營業利益23.44億元，年增37.2%，營業利益率24.26%，較去年同期上揚5.17個百分點，稅前淨利25.45億元，年增逾4成，並已超越去年全年的24.73億元。

義隆電表示，順應人工智慧電腦（AI PC）時代來臨，將開發多項功能，因應客戶新產品需求，隨著市場開始陸續推出各款人工智慧電腦（AI PC），未來營運可望改善。

人工智慧 義隆

延伸閱讀

美國科技巨擘AI資本支出大增 回報緩慢投資人擔憂

台積電回測1000元大關 市值跌破26兆元

閱讀數學／科學家皇帝拿破崙（下）

美股三大股指全線下跌 科技巨擘股財報凸顯AI成本增加打擊獲利

相關新聞

i16銷售旺 估本季營收成長放緩

iPhone 16初期銷售需求強勁，讓蘋果上季營收成長百分之六並優於預期，但大陸市場疲態疑慮不散，且蘋果高層預告年終旺季...

i16需求強勁 帶旺供應鏈…預告本季僅中低個位數成長

蘋果公司公布財報，上季營收成長6%，優於預期，主因是iPhone 16初期銷售需求強勁，終結連兩季下滑並強勢反彈。蘋果執...

NB銷售報捷 後市不看淡

蘋果第3季iPhone新品上市，表現不錯，近期硬體新品連發，在iMac、Mac mini之後，MacBook Pro也升...

iPad「穿戴」業務 表現遜色

蘋果主力產品iPhone 16的初期銷售需求強勁，終結連兩季下滑並強勢反彈，帶動上季整體營收成長，但iPad和穿戴式業務...

英特爾Q4展望優預期 CEO基辛格傳本月來台會晤台積魏哲家

英特爾儘管寫下十多年來最差的第3季營收表現，但對第4季營收的展望略高於分析師預期，引發市場樂觀期待該公司有能力收復部分市...

AI PC明年催動換機潮

英特爾PC晶片銷售部門第3季營收年減7%，略低於市場預期，但預計客戶庫存將在明年上半年去化至健康水準。法人看好明年上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。