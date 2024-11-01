致茂股價再創波段新高 法人估第4季營收可望逆勢季增

量測儀器大廠致茂（2360）1日早盤股價再創波段新高衝上435元，受惠法說會行情加持，致茂10月31日釋出第4季半導體設備出貨暢旺可望優於第3季，法人估致茂第4季營收不僅淡季不淡，更可望逆勢季增雙位數並延續至明年首季。

致茂昨公布財報顯示，2024年前三季營收155.6億元，較2023年同期成長14%。累計前三季稅後淨利為新台幣38.6億元，較2023年同期成長18%，每股稅後純益為9元。公司昨並重申半導體應用續強，下半年可望優於上半年，高速運算（HPC）帶動估第4季半導體測試設備出貨可望高於第3季表現。

依據致茂釋出展望，法人看好，致茂今年營收可望挑戰超越過往2022年的歷史新高，惟實際數字仍看最終第4季半導體測試設備出貨而定。

致茂昨召開法說會公布財報，公司2024年第3季營收56億元，季增加2%，年增加16%，單季稅後淨利為14.5億元，與上季相當，並較去年同期成長16%，單季每股稅後純益為新台幣3.39元，為近八季高檔。

展望未來，致茂昨並重申，維持先前法說會看法，預期下半年優於上半年，主要來自半導體／Photonics測試解決方案需求續強勁，可望帶動第4季淡季不太淡。

致茂統計，今年第3季半導體／Photonics測試解決方案營收年增七成，Turnkey Solutions年增59%，前三季半導體相關營收年增達133%，Turnkey Solutions則年增九成。