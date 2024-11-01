快訊

台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

台9線蘇花匯德隧道坍方逾1萬立方公尺 驚人畫面曝光

致茂股價再創波段新高 法人估第4季營收可望逆勢季增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

量測儀器大廠致茂（2360）1日早盤股價再創波段新高衝上435元，受惠法說會行情加持，致茂10月31日釋出第4季半導體設備出貨暢旺可望優於第3季，法人估致茂第4季營收不僅淡季不淡，更可望逆勢季增雙位數並延續至明年首季。

致茂昨公布財報顯示，2024年前三季營收155.6億元，較2023年同期成長14%。累計前三季稅後淨利為新台幣38.6億元，較2023年同期成長18%，每股稅後純益為9元。公司昨並重申半導體應用續強，下半年可望優於上半年，高速運算（HPC）帶動估第4季半導體測試設備出貨可望高於第3季表現。

依據致茂釋出展望，法人看好，致茂今年營收可望挑戰超越過往2022年的歷史新高，惟實際數字仍看最終第4季半導體測試設備出貨而定。

致茂昨召開法說會公布財報，公司2024年第3季營收56億元，季增加2%，年增加16%，單季稅後淨利為14.5億元，與上季相當，並較去年同期成長16%，單季每股稅後純益為新台幣3.39元，為近八季高檔。

展望未來，致茂昨並重申，維持先前法說會看法，預期下半年優於上半年，主要來自半導體／Photonics測試解決方案需求續強勁，可望帶動第4季淡季不太淡。

致茂統計，今年第3季半導體／Photonics測試解決方案營收年增七成，Turnkey Solutions年增59%，前三季半導體相關營收年增達133%，Turnkey Solutions則年增九成。

半導體 致茂

延伸閱讀

日月光犀利 前三季賺231億…EPS 5.35元

榮剛財報／前三季 EPS 3.88元 年增14%創17年歷史新高

立積前三季每股純益0.95元 新唐0.67元

致茂前三季每股稅後純益9元 半導體業務熱

相關新聞

Intel 營收及展望略優預期 市場預期鴻海、廣達等受惠

Intel（英特爾）公布財報，營收與展望略優於市場預期，帶動盤後股價上漲約9%，其中，第3季營收132.8億美元，年減6...

Meta 上修全年資本支出 廣達、緯穎等供應鏈受惠

Meta公布第3季財報，營收405.9億美元，季增4%、年增19%，符合先前展望區間，每股獲利（EPS）6.03美元，年...

讓AI PC「有感」成新挑戰！聯發科NB估2025年底問世

AI PC買氣不如預期旺，品牌PC指出，AI PC最大挑戰是讓消費者對「差別在哪？」有感，開發能成功吸引消費者購買的AI...

微軟展望雖平淡 但市場預期台股AI供應鏈將受惠

Microsoft（微軟）公布財報，上季營收656億美元，年增16%，每股獲利（EPS）3.3美元，營收、獲利優於市場預...

日月光犀利 前三季賺231億…EPS 5.35元

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（31）日舉行線上法說會，公布上季毛利率衝上16.5%，稅後純益96.66億元，每股純益2...

日月光先進封測營收 今年翻倍

日月光投控強攻先進封測，財務長董宏思昨（31）日預告，今年相關業績將超過5億美元（約新台幣160億元），以先進封裝為主力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。