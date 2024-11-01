微軟展望雖平淡 但市場預期台股AI供應鏈將受惠

Microsoft（微軟）公布財報，上季營收656億美元，年增16%，每股獲利（EPS）3.3美元，營收、獲利優於市場預期。其中，Productivity and Business Processes營收283.2億美元，年增12%，Intelligent Cloud營收240.9億美元、年增20%，當中Azure營收年增33%，來自AI營收拉升至12%，較上季約8%大幅拉升，在前二季間，AI營收翻倍。

分析師指出，Microsoft上季資本支出200億美元，季增5%、年增5.3%，用於支應AI發展，且預期資本支出將持續攀升，因目前需求仍遠大於供給，展望本季營收估681~691億美元，低於市場預期，主要因基礎建設取得時程遞延，展望Intelligent Cloud營收255.5~258.5億美元，預期Azure營收年增31~32%，略低於市場預期。

總結來說，Microsoft本季資本支出創下新高且預期持續擴增，以維持在AI領域領先地位，並是CSP中最積極投資雲端及AI的先進者，台股相關受惠公司，包含以GB200為主要專案的鴻海（2317）將於第4季小量出貨，明年第1季將見明顯季增出貨，以支應微軟強勁需求。

廣達（2382）同步提供微軟一般伺服器及AI伺服器，緯穎（6669）以ASIC為主要專案，目前在一般伺服器狀況強勁，ASIC專案需求逐季攀升，後市營運持續看好。