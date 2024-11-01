Intel 營收及展望略優預期 市場預期鴻海、廣達等受惠

Intel（英特爾）公布財報，營收與展望略優於市場預期，帶動盤後股價上漲約9%，其中，第3季營收132.8億美元，年減6%，其中，CCG營收年減7%，營益率37.1%，因配合下游去化庫存，尚未見明顯復甦；DCAI營收年增9%，營益率10.4%，優於市場預期的31.5億美元，主要受惠於傳統伺服器需求改善，non GAAP EPS（每股獲利）0.41美元。

國內法人機構指出，觀察Intel的第4季展望，其中，營收133~143億美元，毛利率39.5%，EPS 0.12元。雖推出Gaudi 3產品，然Gaudi進度在市場導入速度低於預期，公告IBM Cloud將導入，然全年貢獻由年初約10億美元下修至不到5億美元。

當中Intel伺服器營收重回成長，且展望本季持續轉好，然毛利率下滑且AI滲透率提升速度不如預期，顯示Intel在資料中心市占確實受到挑戰，然一般伺服器狀況回穩將帶動DCAI營運持穩；Intel認為，AI PC至25年底將出貨1億台水準，看法相對樂觀。

整體來說，一般伺服器及AI PC上揚，將有利於CPU Socket供應商嘉澤（3533），此外，鴻海（2317）、廣達（2382）及緯穎（6669）也將受惠整體伺服器回穩，有利營運後市表現。