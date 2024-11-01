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讓AI PC「有感」成新挑戰！聯發科NB估2025年底問世

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
聯發科執行長蔡力行（聯合報系資料庫）
聯發科執行長蔡力行（聯合報系資料庫）

AI PC買氣不如預期旺，品牌PC指出，AI PC最大挑戰是讓消費者對「差別在哪？」有感，開發能成功吸引消費者購買的AI PC，將是後續最大挑戰，而聯發科（2454）的AI PC平台要至2025年底才推出，業者表示，雖慢一點，但或許屆時WOA陣營筆電的軟體相容性已經有長足改善。

IDC預估，2024年PC市場規模2.6億台，跟去年相比趨近於持平，AI PC今年中問世時聲勢浩大，包括打頭陣的高通平台Copilot+個人電腦、緊接的英特爾和AMD的AI PC及蘋果基於M4的Mac電腦，但上市一季以來，大換機潮尚未出現，PC周邊晶片業者威鋒（6756）法說會中亦保守看待第4季度筆電需求。

宏碁（2353）主管指出，AI PC現在最大挑戰是：如何讓用戶有感。除GPU跟CPU，現在加入NPU功能，另外微軟的Copilot+要求算力40Tops，對消費者而言會相當困惑，如何使用戶認知跟常規筆電比起來有哪些不同？是品牌行銷上的挑戰。

而如何料理這些人工智慧功能，真正吸引用戶，展現功能性，讓消費者願意花錢買，也是品牌商後續挑戰，宏碁除Swift之外，也計畫在Aspire系列推出高通處理器筆電。

AI PC目前分成兩大晶片陣營，除原本的英特爾及超微X86陣營，Arm陣營的加入，也讓市場更多期待。

高通成微軟支持WOA陣營打頭陣晶片商，但近期市場仍傳出WOA軟體相容性疑慮，供應鏈指出，主要弱點在無法支援許多電玩遊戲，除此之外，專業繪圖軟體也出現相容性問題，有待一一克服。

對此Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey則認為，已經看到愈來愈多獨立軟體開發商（ISV）開發Arm平台原生程式，也看到X86軟體或IOS在轉換，現在微軟也加入推動，相信更多應用程式出現，他也坦言推動Arm PC是條長路，會跟微軟及其他夥伴一起繼續推進，他也樂見AI PC會將更多手機App及AI功能整合，帶來很大機會。

PC業者指出，多數Windows系統仍運行 x86 程式碼，解方有2，首先是鼓勵開發者開發針對Arm程式碼的原生軟體，其次是透過模擬器Prism以鏡像運行方式跑x86軟體，業者坦言，目前Arm筆電問題仍存在軟體問題有待解決，尤其是記憶體延遲問題。

不過，PC品牌也已為2025年聯發科NB做準備，目前供應鏈傳出搭載聯發科晶片的AI PC預計要到「2025年底」才會推出，換言之還有一年時間，主要是還有很多環節需要努力，對此聯發科執行長蔡力行在法說會也回應，無法評論聯發科產品上市時間，但正在關注Arm AI PC的軟體相容性問題，並關注其進展。

對此PC業者指出，目前Arm陣營由高通打頭陣，聯發科要一年後才推出，但不必認為過晚，這是聯發科第一次做PC處理器，或許因此慎重其事，目前高通筆電已經開賣，第三方軟體陸續都會推出Arm架構可以支援的軟體，市場教育完再推出也不算遲。

AI Arm 軟體

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