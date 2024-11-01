快訊

凌晨00:18分花蓮發生規模5.5地震 最大震度4級

10月 ETF 零股交易排行出爐 小資族最愛兩組財富密碼2330、00919

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10月ETF零股成交量排行前十名。資料來源：CMoney
10月ETF零股成交量排行前十名。資料來源：CMoney

小資存股熱度不減，觀察10月ETF零股交易情況，其中，台積電（2330）與擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族投資人青睞，分站一、二名；觀察前十大排行中，僅台積電與鴻海（2317）個股上榜，其他八檔都是ETF，以台股高息ETF占四席最多，顯示出台股高息ETF仍是小資族最愛。

法人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的效益；高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼。存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批布局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

ETF 台股

延伸閱讀

ITF旅展搶優惠！小資族冬遊歐洲42,900元起「極光保看」見不到退1萬

「黃金大暴漲」真的超級強！存股哥：這麼優質的資產只會越來越昂貴而已

金管會盯美大選 備妥劇本

MSCI權重調整 11月8日揭曉

相關新聞

宏碁旗下唯晶科技赴英掛牌 遞交倫敦交易所申請文件

PC品牌大廠宏碁（2353）先前宣布旗下Winking Studios Limited（唯晶科技）要赴倫敦交易所掛牌，達...

台歐晶片創新論壇捷克登場 開啟半導體合作機會

第一屆「台灣歐洲晶片創新論壇」於29日至31日在捷克首都布拉格舉行，吸引各國產官學界人士參與。台灣半導體研究中心主任侯拓...

華為繞道下單晶片 經長：台積電不會違反誠信原則

中國華為繞道採購台積電晶片引發關注，經濟部長郭智輝今天表示，台積電不可能為了如此微小利益違反誠信原則，台積電之所以能成為...

友達將參與並發起設立星耀控股 針對星耀能源資本進行架構重組

友達（2409）董事會31日通過針對子公司星耀能源資本進行架構重組計畫，並由財務長張博儀下午以視訊連線出席證交所重訊記者...

網傳張忠謀魏哲家發起贈書活動 台積電澄清非事實

詐騙手法層出不窮，台積電今天表示，創辦人張忠謀及夫人張淑芬、經營團隊包含董事長暨總裁魏哲家皆沒有用個人身分經營任何社群媒...

國研院攜imec及Europractice舉辦台歐晶片論壇 這些企業都參加了

為促進台灣與歐洲一流半導體技術團隊合作互動，以因應半導體技術的快速發展，國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。