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蘋果新筆電亮相 續航力驚人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

蘋果（Apple）推出搭載M4系列晶片的新款MacBook Pro筆記型電腦，除了處理器效能大幅提升外，在電池續航力、顯示器及鏡頭方面皆有升級，新款MacBook Pro號稱電池續航力是有史以來最持久，可達24小時，市場看好著蘋果新機於本季上市，相關代工廠廣達、鴻海有望受惠。

儘管新款MacBook Pro在外型設計上維持舊款，但內裝大幅升級，受益於新款M4系列晶片，在處理器效能及電池續航力部分皆有明顯提升。

蘋果指出，M4 MacBook Pro擁有最長可達24小時電池續航力，支援快速充電，30分鐘可充50%電量，不用再擔心在外工作筆電電量不足，在顯示器上也升級，提供奈米紋理顯示器選項，減少眩光和反射干擾。

M4版MacBook Pro從10月30日起在美國在內的28個國家和地區進行預訂，新品於第4季上市，市場看好，主力代工廠廣達（2382）、鴻海NB業務有望受惠。

MacBook MacBook Pro

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