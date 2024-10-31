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蘋果搶商機 最強NB晶片來了 傳採台積3奈米製程

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
蘋果最強兩款NB晶片來了，主打更快、更省電。路透
蘋果最強兩款NB晶片來了，主打更快、更省電。路透

蘋果最強兩款NB晶片來了，主打更快、更省電，能運行24小時，搶攻AI PC商機。蘋果正式發表以第二代3奈米技術生產的M4家族新成員 M4 Pro和M4 Max兩款先進晶片，M4 Pro效能號稱超越當前所有AI PC晶片，外界預料新晶片都是台積電（2330）3奈米家族製程操刀，協助大客戶蘋果擴大AI產品線的戰力。

台積電一貫不評論單一客戶訊息，但蘋果推動Apple silicon計畫研發研發M系列晶片以來，就和台積電合作。法人分析，搭載蘋果M4晶片的MacBook Pro、Mac mini、iMac等新品，可望帶動台積電營運動能，推升第4季業績續創新高。

蘋果發表指出M4、M4 Pro 和 M4 Max組成歷來為個人電腦打造的最先進晶片系列。M4系列也是為了蘋果的AI服務Apple Intelligence所打造。

M4系列新晶片具備全球最快CPU核心，最佳單執行緒效能，多執行緒效能速度大幅提升。GPU則具備更快的核心和速度提高二倍的光線追蹤引擎。

M4 Pro比當前所有AI PC晶片都強大，配備高達14核心CPU，較M1 Pro的CPU效能加快最快可達1.9倍，比最新的AI PC晶片最快可達2.1倍GPU具備多達20個核心，繪圖處理效能是M4的2倍，比最新的AI PC 晶片快達2.4倍等。

蘋果強調，M4 Pro和M4 Max為Mac首度驅動Thunderbolt 5，而且統一記憶體頻寬大幅提升，最高可達75%。M4系列晶片結合比前一代快達二倍的神經網路引擎，以及CPU中更增強的機器學習（ML）加速器，為專業級和AI的工作量提供驚人的效能。

蘋果公司本週連續三天發表新產品，繼iMac、Mac mini之後，搭載M4系列晶片的新款MacBook Pro筆記型電腦也將在不久後在台灣銷售。

晶片 蘋果

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