AI有雜音 科技巨頭展望不如預期 微軟本季雲端成長放緩

微軟及Meta看旺AI需求，兩大科技巨頭在美國時間周三（30日）公布財報與展望，不約而同釋出「AI應用助威業務大增」的消息，並宣示明年持續擴大AI投資。惟微軟本季雲端事業成長放緩，引發關注。

微軟、Google及Meta等三大美系雲端服務供應商（CSP），無懼市場對AI投資變現的疑慮，均宣告將加大力道投入AI。CSP龍頭廠亞馬遜財報將於31日壓軸登場，市場緊盯亞馬遜旗下雲端服務AWS釋出的需求前景與未來投資展望，牽動AI伺服器代工台鏈鴻海（2317）、廣達及緯穎等後續出貨動能。

Meta、微軟AI業務展望

臉書母公司Meta上季營收與獲利均優於華爾街預期，但用戶成長低於預估，且今年擴增實境（AR）事業部門虧損將「顯著擴大」，明年AI支出將「大幅增加」，拖累Meta 31日早盤跌逾3%。

Meta第3季營收406億美元，年增19%、創新高，淨利年增約35%。Meta執行長祖克柏將好成績歸功於AI投資，「我們有個表現很好的一季，由跨事業部門、跨應用程式平台的AI進展所驅動」。

Meta並上調今年資本支出至380億至400億美元，低標較原預估增加10億美元，更預告明年資本支出將「顯著成長」，投入元宇宙、基礎設施與生成式AI等公司未來的核心領域。

Meta宣示將再砸巨資投入AI基礎建設，為台廠供應鏈挹注強勁的訂單動能，其中廣達為Meta伺服器主力代工廠、囊括五成占比，緯穎也吃下Meta代工大單，來自Meta的營收占比超過五成，為緯穎最大客戶。

微軟受惠雲端運算與Office軟體業務帶動，上季營收優於預期，但微軟預估本季雲端事業Azure成長將放緩、利潤萎縮，且資本支出進一步增加，導致微軟30日盤後一度重挫逾4%。

微軟第3季雲端運算平台Azure營收年增幅維持超過三成，透露AI對Azure的營收貢獻比重持續增加，但也透露第4季Azure業務成長將進一步放緩，引發憂慮。

微軟投資者關係副總裁艾弗森表示，需求比目前供應量更多，AI機會感覺仍在相當初期，將在下半會計年度（明年上半年）大幅擴增AI雲端運算供應量能。