友達擴大能源布局 加速轉型
友達（2409）衝刺轉型，能源領域也是一大重點，董事會昨（31）日通過針對子公司星耀能源資本進行架構重組計畫，為擴大能源布局，友達將參與並發起設立星耀控股，朝未來IPO邁進。
友達董事會並決議，將辦理庫藏股註銷減資3億1,515萬1,200元，消除股份3,151萬5,120股，減資比率為0.41%；減資後股本降至766億7,880萬9,720元，減資基準日訂於今年11月4日。
友達董事長彭双浪指出，第3季本業轉為虧損，主要是營業費用較前一季增加，包括併購BHTC相關的費用尾款、新加坡關廠移機回台灣的費用，及台南廠售廠的先做整理費用支出，另外還有研發費用。他說，這些都是營運必要支出項目。
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