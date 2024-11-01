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群創處分陸資產 賺14億

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）持續活化資產，昨（31）日公告子公司南京群志光處分不動產及其使用權資產，總交易金額人民幣4.5億元（約新台幣20億元），預計處分利益人民幣3.2億元（約新台幣14億元）。

這是群創繼今年上半年關閉南京模組園區廠後，進一步處分對岸相關資產。

群創公告指出，南京群志光電將位於南京市江寧區秣陵街道佛城西路93號、103號的土地使用權資產、廠房及附屬設施，售予南京江寧經濟技術開發區管理委員會。

根據群創公告，上述交易總金額為人民幣4.5億元，處分利益估約新台幣14億元，實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳，將可挹注集團營運及未來發展動能，充實營運資金。

群創近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線。群創總經理楊柱祥2023年底就曾揭露，群創旗下14座工廠，除竹南廠導入自動化生產外，台南預計將關閉一座5.5代線（其中，四廠已於今年8月公告將售予台積電），會有300多人安排至其他部門。

楊柱祥當時提到，因應前段面板廠關閉，後段模組廠亦需要要配合做轉型，群創也將縮減在中國大陸的模組廠。

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