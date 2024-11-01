面板跌價 友達連十季虧損 董座彭双浪：明年供需相對樂觀

友達（2409）昨（31）日公布第3季財報，受面板價格下跌影響，單季本業轉虧3.1億元，歸屬母公司淨損9.26億元，連十季虧損且較前一季淨損2.31億元擴大；毛利率力守一成大關、為10.87%，每股淨損0.12元。前三季歸屬母公司淨損46.83億元，每股淨損0.61元。

友達昨天舉辦線上法說會，受康芮颱風停班停課影響，採預錄方式播放。展望後市，友達董事長彭双浪指出，由於品牌客戶為年底銷售旺季備貨和拉貨大致已結束，加上部分客戶需求提前，本季景氣稍淡。

不過，大陸官方「以舊換新」政策有助該公司本季面板營收與去年同期相當。整體來看，友達持續落實輕資產策略，因此下修今年資本支出目標至310億元，降幅約6%。至於智慧移動與垂直場域兩類事業，也會受到總體經濟和季節性需求影響，但相較面板穩定很多。

展望2025年，彭双浪認為，在同業「按需生產」及商用機種回溫與預期換機潮帶動下，對明年面板業供需相對樂觀。

友達第3季合併營收777.5億元，攀上十季來高點，季增4.6%，年增10.9%；毛利率10.87%，季減0.37個百分點，年增3.26個百分點；稅後淨損9.26億元，較第2季虧損擴大，但比去年同期虧損小幅收斂，每股淨損0.12元，已連虧十季。累計前三季毛利率8.87%，年增7.53個百分點；稅後淨損46.83億元，較去年同期虧損收斂，每股淨損0.61元。

彭双浪說，近期總體經濟雖無大變動，但仍要觀察中東衝突是否升溫、俄烏戰爭動態、美國總統大選結果等變數。此外，美國降息造成美元走弱，這對市場需求利弊影響都有可能，將持續關注國際情勢的變化。

至於資產活化，彭双浪指出，台南廠出售予美光預計今年底前完成過戶，處分利益約42億元。他強調，活化資產作業會持續，是轉型策略的一環，未來除了檢視不同世代產線的營運效益，也會在最適當的生產線製造產品，且透過資產活化、騰籠換鳥來優化廠房利用空間，邁向輕資產的製造生產模式並降低資本支出。