手機價格戰加劇 台鏈有壓

三星昨（31）日於財報會議表示，本季手機價格戰將加劇，明年智慧手機市場可能只成長不到1%。法人指出，三星為全球智慧手機龍頭，其看淡產業後市，為大立光（3008）、聯發科、晶技等相關供應鏈營運增添陰霾。

三星正面臨難以維持穩坐全球智慧手機銷售王寶座窘境，讓這家南韓科技巨擘在應付重重危機之際挑戰加劇。英國金融時報日前報導，今年第3季全球五大智慧手機品牌中，三星是唯一出貨量衰減的企業，把市占讓給長期競爭同業蘋果與提供新型折疊手機的陸企。

研調業者IDC數據顯示，三星第3季在全球智慧手機市占率從21%降至18%，領先蘋果的幅度只剩下0.6個百分點。分析師估計，三星智慧手機部門的營業利益同期間下滑高達30%。

南韓大信證券分析師朴康浩表示，三星智慧手機事業陷入低迷。該公司寄望透過折疊手機獲得領先蘋果的優勢，但消費者反應平平。現在大陸品牌積極推出折疊手機，搶走三星的市占。

三星12年來雄霸全球智慧手機銷量王的局面在去年遭到終結，被蘋果短暫篡位，不過三星在今年首季又重奪寶座。

法人指出，台灣供應鏈當中，鏡頭廠大立光、手機晶片廠聯發科、石英元件廠晶技等，都是三星手機供應鏈，隨著三星看淡手機市況，恐同步承壓。

大立光董事長林恩平日前坦言，因客戶下修訂單，而且「幅度滿大的」，預期10月拉貨動能與9月差不多，但11月比較明顯下滑，整體第4季需求狀況變不好。

法人進一步追問鏡頭市場價格競爭壓力，林恩平回應，價格競爭永遠都在，「只要有合理價格的訂單，我們都會接，不會局限什麼機種。」大立光擁有的專利也有利於保護價格，不過也要看競爭者是否尊重。