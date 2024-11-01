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日月光先進封測營收 今年翻倍

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

日月光投控（3711）強攻先進封測，財務長董宏思昨（31）日預告，今年相關業績將超過5億美元（約新台幣160億元），以先進封裝為主力，並已專注建立先進測試產能，即便當下先進測試業務業績貢獻相對小，明年起將可見到對營運貢獻顯著提升。

日月光投控先前預估，今年先進封測營收將增加2.5億美元，董宏思強調，今年相關業績會超過5億美元，提前達成先進封測營收翻倍的目標，而且看到客戶有愈來愈多需求，明年相關業績將再持續成長。

董宏思強調，集團正與所有客戶包括系統廠、IC設計與晶圓代工廠合作，整體需求來自四面八方，也積極參與所有先進技術，專注在公司如何快速且有效率的滿足需求。

董宏思說，集團也持續發展不同業務，包括晶圓挑揀、最終測試與老化測試，也與現有客戶及潛在客戶合作，積極拓展一站式（Turnkey）服務，看好一站式服務將為公司發展先進測試提供優勢，預期明年先進測試占整體先進業務的比重將超過一成，甚至有可能達15%至20%。

至於邊緣裝置AI後市，董宏思認為，未來會有很多設備或更多應用程式導入AI，這需要一點時間發酵，集團會成為AI進展的受益者。

另一方面，台積電先前釋出積極與後段夥伴合作的訊息，日月光投控也是台積電的夥伴之一，雙方合作關係密切。

台積電 封測 晶圓代工廠

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