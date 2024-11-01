郭智輝談華為繞道 台積不會沒誠信

中國大陸華為公司繞道採購台積電晶片引發關注，經濟部長郭智輝昨（31）日表示，台積電不可能為了如此微小利益違反誠信原則，台積電之所以能成為世界企業，就是因具備誠信，其他台灣企業也是，盼台廠被世界所信賴特質能保持下去。至於如何防止類似事件，他表示，要求最終客戶具結。

郭智輝昨日接受廣播節目專訪，被問到近期華為疑似透過白手套購買台積電晶片事件，郭智輝回應，晶片應該是台積電做、但不是台積電賣的，中間有人轉好幾手，他強調，台積電不可能為了這麼小的利益，違反誠信原則。

主持人問如何防範？郭智輝表示，要求最終客戶必須具結，你賣給A，A賣給B也要報告，B再賣給C也要報告最終客戶是誰，雖然仍是難防，但在出口時就要簽約具結，被抓到就要罰錢。

郭智輝表示，台積電之所以能成為世界企業，就是因其誠信，同樣的，台灣能成全球尊重國家，也是因有誠信、被信賴。