宏碁旗下唯晶科技赴英掛牌 遞交倫敦交易所申請文件

PC品牌大廠宏碁（2353）先前宣布旗下Winking Studios Limited（唯晶科技）要赴倫敦交易所掛牌，達成海外雙重上市目標，宏碁31日公告，唯晶科技已遞交倫敦交易所AIM market版申請文件。

唯晶科技為美術外包及遊戲開發公司，宏碁集團持有唯晶科技63.5%股權，目前於新加坡證券交易所上市，預計於11月於倫敦證券交易所AIM市場申請上市，以支持其向西方市場拓展等其他發展計劃。

Winking Studios創辦人兼執行長Johnny Jan指出， 我們相信Winking Studios在全球擴展中擁有重大機遇，AIM雙重上市將進一步支持我們的全球抱負，加速我們的成長。倫敦對我們而言是一個顯而易見的選擇，因為它讓我們能在一個深諳全球遊戲產業，並支持如Winking Studios這樣有抱負的國際企業的市場中立足。

Johnny Jan表示，我們處於一個快速增長的產業中，擁有優良的交付記錄，並與全球主要遊戲開發商中的大多數保持合作關係，我們計劃在現有成功的基礎上，利用產業分散的格局推動未來的成長。

唯晶科技表示，公司創立於2004年，總部位於新加坡，在亞洲擁有九個工作室，由創辦人Johnny Jan領導。本公司於全球遊戲美術外包市場之收入排名中位居亞洲第三、全球第四。

Winking Studios致力於跨平台合作，包括主機、PC和移動裝置，並與全球前25大遊戲開發公司中的22家有合作關係，其中包括Ubisoft、EA、Activision和騰訊，合作之知名遊戲包含FIFA、Call of Duty及Assassin’s Creed。

宏碁先前表示，未來唯晶科技海外雙重上市後，宏碁、宏碁遊戲（6908）及宏碁其他子公司仍將共同持有唯晶科技已發行股份總數50%以上、或維持對其具控制力持股，唯晶科技仍為納入合併財報之子公司。