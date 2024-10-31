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輝達推出企業參考架構 協助建立AI工廠

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

輝達持續搶攻AI市場，該公司於近日宣布，推出了企業參考架構，這些全面性的藍圖可協助系統合作夥伴與共同客戶，建立自己的 AI 工廠，也就是用於製造智慧且高效能、具擴充性、安全的資料中心。

輝達表示，隨著全球開始從通用運算轉為採行加速運算技術，想要找出大規模建置資料中心基礎設施的路徑，變得比過去更加重要。企業在設計和部署基礎設施，以支援處理這些新的AI工作負載時，必須要在未知的領域摸索。模型功能和軟體框架的不斷發展，再加上這些工作負載的新穎性，代表各種最佳實務和標準化方法，仍是處於起步階段，這種不穩定的狀態會讓企業難以確立長期策略，也難以放心投資建設基礎設施。

輝達因此推出企業參考架構，協助系統合作夥伴與共同客戶建立自己的 AI 工廠，相關參考架構提供全端軟硬體的建議，且針對處理現代 AI 工作負載的最佳伺服器、叢集與網路配置提供詳細指南，提供簡化的方法來建置彈性且具成本效益的加速基礎設施，同時確保相容性與互通性，以縮短部署 AI 基礎設施解決方案的時間與成本。

輝達指出，企業在採用該公司合作夥伴以上述企業參考架構開發出的解決方案，來部署 AI工作負載時，將可加速上市時間，且以經過測試與驗證的技術為基礎，可確保以最佳效能處理 AI 工作負載，同時具備可擴充性與可管理性、安全性。

AI 輝達

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