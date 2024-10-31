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華為繞道下單晶片 經長：台積電不會違反誠信原則

中央社／ 台北31日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報資料照片

中國華為繞道採購台積電晶片引發關注，經濟部長郭智輝今天表示，台積電不可能為了如此微小利益違反誠信原則，台積電之所以能成為世界企業，就是因具備誠信，其他台灣企業也是，盼台廠被世界所信賴特質能保存下去。

針對如何防止類似事件，郭智輝表示，要求最終客戶具結。

外媒報導，中國電信巨頭華為的人工智慧處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開發商算能科技供貨。隸屬加密貨幣挖礦設備商比特大陸（Bitmain）的算能科技發布聲明，宣稱從未與華為有過任何直接或間接的業務關係。

立委關切經濟部是否將華為、比特大陸等公司納入台灣實體清單，藉此同步連動國際制裁，國際貿易署長江文若日前允諾會檢討，下次盤點更新國內實體清單時間點，將在3個月後。

郭智輝今天接受廣播節目專訪，主持人問及此事來龍去脈，郭智輝表示，「晶片應該是台積做的，但不是台積電賣的，中間轉好多手」。至於如何防止，他表示，要求最終客戶具結，也就是賣給A再賣給B、C都要報告，出口時就要簽約具結，被抓到就要罰錢。

他直言，台積電不可能為了這麼小的利益違反誠信原則，台積電之所以能成為世界企業，就是因其誠信，同樣的，台灣能成全球尊重國家，也是因有誠信、被信賴，若企業所承諾事項無法做到就會被唾棄。

郭智輝強調，台灣企業被世界所信賴，建立過程不容易，希望能保存下去。

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