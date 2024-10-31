群創公告子公司處分南京廠資產 估處分利益14億元

群創（3481）31日公告指出，子公司南京群志光處分不動產及其使用權資產交易總金額人民幣4.5億元，約新台幣20億元，預計處分利益約14億元。這是繼群創今年上半年關閉南京模組園區廠後，進一步處分相關資產。

群創公告揭露，南京群志光電將位於南京市江寧區秣陵街道佛城西路93號、103號的土地使用權資產、廠房及附屬設施，賣予南京江寧經濟技術開發區管理委員會。這項交易總金額為人民幣4.5億元，約合新台幣20億元，預計處分利益約人民幣3.2億元，約新台幣14億元，實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳，將可挹注集團營運及未來發展動能，充實營運資金。

群創近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線，群創總經理楊柱祥2023年底就曾揭露，群創14座工廠，除竹南廠導入自動化生產外，台南預計將關閉1座5.5代線（四廠已於今年8月公告將售予台積電），會有300多人安排至其他部門。並且因應前段面板廠關閉，後段模組廠亦需要要配合做轉型，群創也將縮減在中國大陸的模組廠。