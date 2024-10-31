群創南京子公司賣廠 預計處分利益14億元
面板廠群創繼將南科5.5代廠房賣予台積電後，子公司南京群志光電今天跟進處分不動產及使用權資產，交易總金額人民幣4.5億元，約新台幣20億元，預計處分利益約14億元。
群創公告指出，南京群志光電是將位於南京市江寧區秣陵街道佛城西路93號、103號的土地使用權資產、廠房及附屬設施，賣予南京江寧經濟技術開發區管理委員會。
群創表示，交易總金額人民幣4.5億元，約新台幣20億元，預計處分利益約人民幣3.2億元，約新台幣14億元，將可挹注集團營運及未來發展動能，充實營運資金。
面板廠群創與友達紛紛賣廠，並持續採取動態調整產能策略，業者看好將有助於維持產業秩序，穩定供需情況。
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