快訊

直播／移動快速已到嘉義！康芮減弱成中颱 中心有過山趨勢

劉德華演唱會臨時喊卡惹怨 到場粉絲爆哭「我都沒去搶周杰倫」

新北停電數全國第四高⋯災情竟集中都會區 居民哀號：電燈在閃好害怕

友達將參與並發起設立星耀控股 針對星耀能源資本進行架構重組

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達財務長張博儀31日以視訊連線出席證交所重訊記者會。 記者李珣瑛／攝於證交所影音
友達財務長張博儀31日以視訊連線出席證交所重訊記者會。 記者李珣瑛／攝於證交所影音

友達（2409）董事會31日通過針對子公司星耀能源資本進行架構重組計畫，並由財務長張博儀下午以視訊連線出席證交所重訊記者會，進一步說明詳情。

張博儀表示， 為支持星耀能源公司擴大經營，並透過產業鏈垂直整合與水平擴張，朝向成為淨零方案的完全供應商，友達於10月31日召開董事會，通過星耀能源資本架構重組計畫。友達及子公司康利投資將以所持有星耀能源的全數股份充抵出資額，以股份轉換方式，參與發起設立星耀能源控股股份有限公司（名稱暫定，以下簡稱「星耀控股」），星耀能源將成為星耀控股100%持股的子公司。

星耀能源是於2017年成立，積極投入太陽能電廠的投資，隨著大型案場陸續進行併網，星耀能源近年來的營運效益持續上升，成績顯著。迄今星耀能源已成功併網的裝置容量約為359MW。

友達光電集團對星耀能源的累計投資金額達新台幣26.4億元，持股比例為33%。這次股份轉換後，友達對星耀控股公司的持股比例沒有變動。換股作業完成後，星耀控股將計畫進一步進行公開發行，進一步投入其它再生能源領域及相關輔助事業，建立完整的再生能源產業鏈，打造永續經營的綠能運營平台。

友達 太陽能電廠

延伸閱讀

他買友達（2409）、力積電（6770）慘賠1百萬！苦主買這檔報酬率-97％

富邦壽搶進太陽能電廠 換股參與設立星耀控股

友達永續基金會「臺灣科普環島列車」啟航 推多元永續教育主題

友達偕中美晶打造雙玻模組 勇奪經濟部「金能獎」、VPC 認證雙肯定

相關新聞

網傳張忠謀魏哲家發起贈書活動 台積電澄清非事實

詐騙手法層出不窮，台積電今天表示，創辦人張忠謀及夫人張淑芬、經營團隊包含董事長暨總裁魏哲家皆沒有用個人身分經營任何社群媒...

國研院攜imec及Europractice舉辦台歐晶片論壇 這些企業都參加了

為促進台灣與歐洲一流半導體技術團隊合作互動，以因應半導體技術的快速發展，國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中...

友達董事會今決議庫藏股註銷減資3.15億元

友達（2409）董事會31日決議，將辦理庫藏股註銷減資3億1,515萬1,200元，消除股份3,151萬5,120股，減...

友達財報／第3季稅後純損9.3億元、EPS -0.12元

友達（2409）董事會31日通過2024年第三季合併財務報表，總計2024年第三季合併營業額為新台幣777.5億元，較2...

小米宣布「小米雙11」優惠活動將於今晚開跑

迎接年末最大檔購物盛會到來，小米宣布「小米雙11」優惠活動將於 10月 31 日 20:00 起開跑，端出上百款明星商品...

三星財報不如預期 看2025年寄望2奈米量產 HBM 拓新客戶

三星電子31日召開財報會議，依據三星公布財報，半導體第3季財報獲利不如預期，三星電子提到，先進製程晶片向主要客戶銷售遞延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。