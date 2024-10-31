友達將參與並發起設立星耀控股 針對星耀能源資本進行架構重組
友達（2409）董事會31日通過針對子公司星耀能源資本進行架構重組計畫，並由財務長張博儀下午以視訊連線出席證交所重訊記者會，進一步說明詳情。
張博儀表示， 為支持星耀能源公司擴大經營，並透過產業鏈垂直整合與水平擴張，朝向成為淨零方案的完全供應商，友達於10月31日召開董事會，通過星耀能源資本架構重組計畫。友達及子公司康利投資將以所持有星耀能源的全數股份充抵出資額，以股份轉換方式，參與發起設立星耀能源控股股份有限公司（名稱暫定，以下簡稱「星耀控股」），星耀能源將成為星耀控股100%持股的子公司。
星耀能源是於2017年成立，積極投入太陽能電廠的投資，隨著大型案場陸續進行併網，星耀能源近年來的營運效益持續上升，成績顯著。迄今星耀能源已成功併網的裝置容量約為359MW。
友達光電集團對星耀能源的累計投資金額達新台幣26.4億元，持股比例為33%。這次股份轉換後，友達對星耀控股公司的持股比例沒有變動。換股作業完成後，星耀控股將計畫進一步進行公開發行，進一步投入其它再生能源領域及相關輔助事業，建立完整的再生能源產業鏈，打造永續經營的綠能運營平台。
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