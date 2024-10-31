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遠傳應KCC之邀參加2024全球OTT論壇 分享本土策略

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳friDay影音文化內容策進院市調報告中，連續四年拿下台灣本土OTT付費訂閱冠軍，遠傳31日應韓國通訊傳播委員會（KCC）邀請，參與首爾舉辦的「2024全球OTT論壇」（2024 Global OTT Forum），演講主題「台灣串流影音之戰：遠傳friDay影音如何引領OTT革命」，也是台灣唯一受邀的影視產業代表。

「2024全球OTT論壇」已邁向第三年，今年邀請迪士尼、三星電子、索尼音樂、陽獅集團等跨國集團演講，以及與JTBC與Wavve探討全球OTT生態系統的現狀和未來，為國內外OTT供應商和媒體營運業者創造交流平台、探索共同成長之路。

遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮在演講中，分享台灣OTT市場概況，以及在國際平台如Netflix、Disney+等業者的競爭中，遠傳friDay影音採用革命性的策略與技術贏得佳績，在今年最新的文化內容策進院市調報告中，連續四年拿下台灣本土OTT付費訂閱冠軍。

面對競爭激烈的現況，蔡俊榮指出，遠傳friDay影音在今年9月的付費用戶數較去年同月成長12%，營收也逆勢而上，除了精準投購韓、日劇與韓綜之外，也扶植台灣本土內容，並應用Microsoft Azure OpenAI技術，提供【問AI】個人化片單推薦，提升用戶體驗，在白熱化競爭中，以不斷的改革與調整平台服務，獲得用戶青睞。

面對未來的挑戰，蔡俊榮指出，遠傳friDay影音以整合上下游資源為重點策略，遠傳以本身具備的頻寬與技術資源打造優勢平台，持續與韓、日及其他亞洲各國夥伴保持密切合作關係。

此外，以整合國內資源為例，遠傳與跨業夥伴群星瑞智、霹靂國際及宏達影視共同成立子公司米神國際，由資深影人柴智屏擔任董事長，米神投資的《青春18x2通往有你的旅程》，演員與拍攝團隊皆由台、日跨國合作，今年3月起已在台、日、韓等全球10個地區上映，總票房達5.6億台幣，並入圍今年金馬獎 4 項大獎，印證遠傳整合上下游資源，及跨國團隊合作的成功。

以重要的國際合作來說，遠傳表示，與韓國CJ ENM、TVBS等夥伴正在共同籌組成立基金，加強對台灣影視內容投資，在基金籌備期間，包含韓、日、美、星、港等跨國影視或音樂集團已經主動聯繫遠傳，希望共同推動國際合作項目，進而助力台灣影視走向國際舞台。

OTT 遠傳

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