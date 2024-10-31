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網傳張忠謀魏哲家發起贈書活動 台積電澄清非事實

中央社／ 新竹31日電
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

詐騙手法層出不窮，台積電今天表示，創辦人張忠謀及夫人張淑芬、經營團隊包含董事長暨總裁魏哲家皆沒有用個人身分經營任何社群媒體粉絲頁、社團進行投資或贈書活動，請民眾不要上當。

繼分享投資理財經驗的詐騙手法後，網路社群媒體近來又出現名人送書的詐騙手法，包括張忠謀、張淑芬和魏哲家等人皆遭冒用。

台積電今天聲明指出，張忠謀、張淑芬和魏哲家皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁、社團進行投資或是贈書活動，請民眾明鑑不要上當。如有冒用身分情事，亦保留法律追訴權。

台積電 社群媒體

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