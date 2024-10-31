快訊

粉絲別哭！劉德華聽到了 首場喊卡補辦時間曝光

獨／張肇良議員羈押中 助理酒駕疑二度肇逃「酒測值達1.49」

友達：第4季步入傳統淡季 明年產業供需相對樂觀

中央社／ 新竹31日電

面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，第4季時序步入傳統淡季，面板業務營收將與去年第4季相當，車用和垂直場域業務相對穩定，明年產業供需相對樂觀。

友達下午以預錄方式辦理法人說明會，公布第3季營運結果及說明未來營運展望。友達第3季營收新台幣777.5億元，季增4.6%，主要來自面板及車用事業營收成長貢獻。

友達財務長張博儀指出，面板事業受到品牌客戶為年底傳統銷售旺季準備，需求上升帶動出貨及營收增加；車用事業終端客戶拉貨動能穩定成長，帶動營收增加。

張博儀說，第3季營收及產能利用率上升，不過受到電視價格單位售價下跌抵銷，第3季毛利絕對金額較第2季小幅增加1億元，毛利率略降至10.9%，本業營業淨損3.1億元。

友達第3季業外提列閒置設備損失約2億元，所得稅費用約3億元，第3季歸屬母公司淨損9.3億元，每股虧損約0.12元；友達累計前3季歸屬母公司淨損46.84億元，每股虧損0.61元。

彭双浪表示，品牌客戶因應旺季備貨拉貨大致結束，加上部分客戶需求提前，第4季會稍微淡一些；面板事業進入淡季，預估第4季營收將與去年第4季相當。

彭双浪說，總體經濟雖然沒有大變動，不過仍有一些重點需要觀察，比如中東情勢衝突是否會升溫、美國總統大選結果，此外，美國降息造成美元走弱，這些可能造成有利或不利影響，有待持續關注變化。

他表示，車用和垂直場域兩項業務第4季需求也會受到總體經濟和季節性因素影響，不過相對穩定。

彭双浪說，觀察同業秉持按序生產策略動態調整產能，也有同業關廠賣廠，明、後年供給端紀律將會提高；資訊科技（IT）明年需求展望也稍微樂觀一些，歸因於大部分企業都回歸辦公室上班，降息後預期企業支出預算會逐漸恢復，商用機種可望回溫。

此外，疫情期間購置的電腦換機潮即將來臨，人工智慧電腦（AI PC）推出及微軟（Microsoft）不再支援Windows10，可望帶動明年IT需求上升。電視方面，大尺寸持續增長，中國推出以舊換新政策，明年產業供需相對樂觀。

資產活化方面，彭双浪表示，台南廠預計年底前完成過戶，估計處分利益約42億元，活化資產動作會持續，是轉型策略中的一環，會持續檢視不同世代線效益，不同產品線將在最適當生產線製造，優化廠房利用空間，邁向輕資產製造生產模式，達到降低資本支出目的。

彭双浪說，閒置廠房也會活化，換成更高價值的產品或製造，也會出售，資金用將於支持整體營運資金調度，以及面板、車用和垂直場域核心發展，還會維持穩定股東回報。

營收 面板

延伸閱讀

他買友達（2409）、力積電（6770）慘賠1百萬！苦主買這檔報酬率-97％

ITH 閉關八年 武功更強

氣候變遷委員會議談深度節能 童子賢：調漲電價是還台電公道

友達永續基金會「臺灣科普環島列車」啟航 推多元永續教育主題

相關新聞

國研院攜imec及Europractice舉辦台歐晶片論壇 這些企業都參加了

為促進台灣與歐洲一流半導體技術團隊合作互動，以因應半導體技術的快速發展，國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中...

友達董事會今決議庫藏股註銷減資3.15億元

友達（2409）董事會31日決議，將辦理庫藏股註銷減資3億1,515萬1,200元，消除股份3,151萬5,120股，減...

友達財報／第3季稅後純損9.3億元、EPS -0.12元

友達（2409）董事會31日通過2024年第三季合併財務報表，總計2024年第三季合併營業額為新台幣777.5億元，較2...

小米宣布「小米雙11」優惠活動將於今晚開跑

迎接年末最大檔購物盛會到來，小米宣布「小米雙11」優惠活動將於 10月 31 日 20:00 起開跑，端出上百款明星商品...

三星財報不如預期 看2025年寄望2奈米量產 HBM 拓新客戶

三星電子31日召開財報會議，依據三星公布財報，半導體第3季財報獲利不如預期，三星電子提到，先進製程晶片向主要客戶銷售遞延...

疑涉華為 台積電斷貨2公司

日經亞洲引述消息人士報導，台積電已暫停對至少兩家晶片開發商出貨，這些公司疑似企圖繞過美國對中國大陸華為公司的出口管制。而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。