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小米宣布「小米雙11」優惠活動將於今晚開跑

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

迎接年末最大檔購物盛會到來，小米宣布「小米雙11」優惠活動將於 10月 31 日 20:00 起開跑，端出上百款明星商品強勢參與，從手機、平板、智慧穿戴，到智慧居家等眾多產品，以最低五折起的優惠價格，邀請消費者盡情選購。

除了優惠商品外，小米在11 月也將帶來多款新品開賣，包括強調性價比的大螢幕手機 POCO C75、影院級巨幕的Xiaomi 智慧顯示器 MAX 2025 100 型、智慧居家清潔的 Xiaomi 掃拖機器人 X20 Max，以及健康管理裝置 Xiaomi 手環 9 Pro 和 Xiaomi 手環 9 Active。

小米表示，POCO C75 搭載聯發科 Helio G81-Ultra 八核心處理器，支援最高 16GB 記憶體擴充，配有 5160mAh 大容量電池與 18W 快速充電，相機方面則帶來 5,000 萬像素的雙鏡頭主相機與 1,300 萬像素前鏡頭，以獨特的造型設計，將科技與自然美學相結合。

小米在雙 11 並推出多款 AIoT 新品，包括Xiaomi 智慧顯示器 MAX 2025 100 型以 100 吋 4K 巨幕與影院級影音體驗，期重新定義家庭娛樂；Xiaomi 掃拖機器人 X20 Max 則配備一體式智慧清潔基座，提供省力高效的居家清潔解決方案。此外，Xiaomi 手環 9 Pro和 Xiaomi 手環 9 Active則分別以更精確的 GNSS 獨立定位及長效續航，滿足健康管理與運動愛好者的需求。

小米 雙鏡頭 顯示器

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