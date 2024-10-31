美光進入輝達GB200 NVL72推薦清單 有望大啖AI商機
美光（Micron）今天宣布，9550固態硬碟（SSD）進入輝達（NVIDIA）GB200 NVL72系統及其衍生產品的推薦供應商清單（RVL）。
美光企業副總裁暨儲存事業部總經理沃納（JeremyWerner）透過新聞稿表示，AI工作負載量越來越高，美光的記憶體和儲存產品自資料中心到邊緣應用，皆發揮重要作用。
沃納表示，藉由在輝達的GB200 NVL72上整合美光的9550固態硬碟，伺服器業者可以在AI伺服器系統上整合高效能、具節能效率的第5代資料中心儲存解決方案。
美光指出，與市場產品相比，9550固態硬碟讓輝達Magnum IO GPUDirect（GDS）的資料吞吐量提升34%，使用Big Accelerator Memory（BaM）進行圖像神經網路（GNN）訓練時，工作負載完成時間可縮短33%，消耗電力可減少43%。
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