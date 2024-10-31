英特爾CEO失言 傳台積取消代工優惠價

外電引述英特爾內部消息，爆料現任英特爾執行長基辛格上任後搞砸與台積電長期合作關係，遭台積電取消價格折讓、侵蝕獲利。不過，台積電昨回應，英特爾是台積電重要的長期客戶，台積電深信唯有客戶成功，公司才能成功。

路透廿九日報導，基辛格三年前接任英特爾執行長，懷著重振這家美國科技業指標的希望，但他很快就犯下一個大錯，就是搞砸與台積電的關係，被台積電取消優惠折扣。

基辛格曾在多次演講時說「不應把所有雞蛋放在台灣這個晶圓廠的籃子裡。」在出席美國白宮的科技會議還高呼「台灣不是穩定的地方」。

路透引述知情人士透露，台積電私下決定不再提供折扣，原本三奈米晶圓兩萬三千美元打六折全數取消，英特爾之後得付全額。台積電對此事都三緘其口，但台積電創辦人張忠謀後來受訪時，卻直言「他（指基辛格）對台積電很不客氣」，似乎對基辛格為了自家利益中傷台積電及台灣半導體產業大為反感。

據了解，英特爾因本身製程推進進度不如預期，因此將主力個人電腦用中央處理器（ＣＰＵ）包括代號Lunar Lake和Arrow Lake和相關繪圖處理器（ＧＰＵ）和ＡＩ運算單元ＮＰＵ及輸出入晶片等，全交由台積電生產，引發外界認為台積電可能打算分拆處分晶圓代工服務部片（ＩＦＳ）。

市場認為英特爾失利，也意謂著台積電成功，雖然台積電仍堅持客戶的成功，台積電才會成功，但隨著取消對英特爾價格折讓，三奈米製程不僅還對輝達漲價，產能也搶破頭，台積電未來獲利仍有上調空間。

台積電第三季法說會釋出本季除ＡＩ需求強勁外，其餘各應用領域需求也有回溫跡象。聯電昨開法說會，同樣也釋出正面訊號指出，聯電共同總經理王石表示，「已看到各終端市場需求逐漸穩定，庫存水位呈現明顯的下降趨勢。」