英特爾拿不到優惠價 都怪基辛格搞砸關係

台積電（2330）傳出取消給英特爾高達四成的3奈米製程代工價折讓優惠，要英特爾改為原價付款。為何英特爾無法再拿到「優惠價」，外媒披露背後的原因是執行長基辛格搞砸與台積電的關係。

路透29日引述多位內部消息人士報導，基辛格三年前接任英特爾執行長時，滿懷重振這家美國科技業指標的理想。然而他很快就犯下一個大錯，就是搞砸與台積電的關係，導致優惠折扣被取消，利潤大縮水。

基辛格2021年5月提及兩岸緊張關係時公開表示，「你不會想把所有雞蛋全放在台灣晶圓廠這個籃子裡。」同年12月，他在鼓吹政府投資美國晶片製造商時，又在一個科技會議說，「台灣不是一個穩定之處。」