防堵華為 台積電暫停出貨兩客戶
華為傳繞道下單台積電事件延燒。日經新聞報導，台積電（2330）已暫停對至少兩家晶片開發商出貨，因為懷疑這兩家客戶企圖繞過美國對華為的出口管制。
對於華為繞道下單台積電事件，綠營立委關切經濟部是否將華為、比特大陸等陸企納入台灣實體清單，國際貿易署長江文若昨（30）日在立法院經濟委員會詢答表示，國內實體清單每一季都會盤點一次，最近才剛盤點完，「下季會一併檢討」。
經濟部長郭智輝則說，台積電是守法的國際公司，一定遵循相關法律，針對台積電晶片被發現在華為產品上面，台積電也有通報美國出口管制單位。
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