台積奪單OpenAI自研晶片 人工智慧巨頭放棄自建晶圓廠

外電報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI放棄原訂自建晶圓廠計畫，正與博通攜手開發首款自研AI晶片，並找台積電（2330）代工。

對於相關報導，台積電昨（30）日重申對此不評論。業界預料，OpenAI的AI自研晶片與台積電的合作將從3奈米家族製程開始，並且會成為台積電後續埃米級A16製程的客戶，挹注台積電先進製程接單持續熱轉。

本報9月初領先披露，OpenAI原先積極和台積電洽商合作建置專用晶圓廠，惟評估發展效益後，擱置蓋專用廠計畫，策略上OpenAI自家ASIC晶片找博通、邁威爾（Marvell）等美商合作開發，其中，OpenAI有望成為博通前四大客戶。

由於博通、邁威爾都是台積電長期客戶，兩家美商協助OpenAI開發的ASIC晶片，依據晶片設計規畫，預定陸續在台積電3奈米家族與後續A16製程投片生產。

A16是台積電目前已揭露最先進的製程節點，也是台積電邁入埃米製程的第一站，預定2026下半年量產，並且會先在台灣量產。

彭博資訊報導，OpenAI較少聚焦自行研發繪圖處理器（GPU），即用於訓練和建立生成式AI模型的晶片，而是聚焦於打造一款特殊晶片，執行運作軟體與回應使用者提問，也就是推論的過程。

路透則引述的兩位消息人士說，OpenAI仍在判斷是否為自行設計晶片進行發展或收購，而且可能會與更多合作夥伴往來。

綜合外媒報導，OpenAI已組織一支約20人的晶片團隊，由曾經在Google建立張量處理單元（TPU）的頂尖工程師率領，其中包括Thomas Norrie和Richard Ho。消息人士表示， OpenAI已透過博通取得台積電的製造產能，要在2026年生產其首款自研晶片。不過，時程可能調整。



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