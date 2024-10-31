聯發科前三季...每天賺逾3億

聯發科（2454）昨（30）日公布第3季每股純益15.94元，下探近四季低點；前三季每股純益51.98元。

對於第3季營運，聯發科執行長蔡力行認為保持穩健，營收達財測高標，三大營收類別皆較前一季與去年同期成長，單季毛利率也因有利的產品組合而超越財測高標。

聯發科第3季合併營收為1,318.13億元，季增3.6％，年增19.7％；毛利率為48.8％，與前一季持平；淨利255.9億元，季減1.4％，年增37.8％，每股純益15.94元。

累計聯發科前三季合併營收為3,925.43億元，年增29.2％；淨利832億元，換算每天賺逾3億元，年增61.6％，每股純益51.98元。

聯發科表示，手機業務占第3季業績比重54％，相關營收季增4％，主要來自新興市場4G系統單晶片（SoC）需求穩健成長，5G系統單晶片需求則持平。

智慧裝置平台業務占聯發科第3季業績比重四成，相關營收呈現小幅季增，受惠於業界朝WiFi 7及10GPON迭代轉型的趨勢，其無線及有線連結產品在寬頻網路應用的成長動能有所延續。

同時，幾乎所有非蘋平板品牌包括三星等，都採用聯發科的晶片，市面上已有多款搭載其產品的旗艦AI平板，相信後續還會有更多裝置會導入。至於車用產品線，聯發科也持續贏得智慧座艙晶片專案，蔡力行說，尤其在中國大陸一線車廠方面進展順利，並預期會持續提升市占率。

電源管理IC產品占聯發科第3季業績比重約6％，相關營收也是小幅季增。蔡力行提到，該公司電源管理IC產品在新應用領域如資料中心、車用，及工業應用的營收表現成長速度將持續超過其他領域。