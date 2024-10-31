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聯發科報喜 上修今年財測 上半年配息29元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科執行長蔡力行。 聯合報系資料照
聯發科執行長蔡力行。 聯合報系資料照

聯發科（2454）最新旗艦5G晶片「天璣9400」熱銷，昨（30）日預估本季營收將季減4％至季增2％，推升全年美元營收年增幅優於原預期的中十位數百分比（14％至16％），2024年旗艦晶片營收年增幅也由原預估逾五成上調為超過七成。

聯發科昨日舉行線上法說會，釋出以上訊息。聯發科董事會昨天並通過2024上半年現金股利，擬配發每股29元，盈餘配發率約八成，共將發出464億元現金。聯發科昨天股價跌10元、收1,290元，外資買超265張。

聯發科法說會重點
聯發科法說會重點

聯發科執行長蔡力行提到，公司已完成為期四年的特別現金股利計畫，過去四年包含經常性及特別現金股利，總計配發3,850億元現金股利給股東。

談到公司營運，蔡力行指出，天璣9400帶來強勁營收成長，可望抵銷本季部分較低緩的消費性電子季節性需求。該公司評估本季營收若以美元兌新台幣匯率1：31.7計算，將介於1,265億至1,345億元，較上季下滑4％至成長2％，並較去年同期下滑2％至成長4％，毛利率預估為47％加減1.5個百分點。

聯發科表示，2024年美元營收年增幅將優於原預估的中十位數百分比（14％至16％），全年毛利率將介於46％至48％之間。

蔡力行認為，本季手機相關營收可望較第3季成長，尤其天璣9400已獲得vivo、OPPO與紅米（Redmi）等客戶採用，與天璣9300相比，今年有更多機型導入天璣9400。

蔡力行提到，搭載天璣9400的智慧手機銷售強勁，如vivo 宣布其X200系列銷售額已達到前一代同期的200％，打破vivo新機銷售額紀錄。隨著這些令人振奮的進展，聯發科也提高對今年手機旗艦晶片營收預期到超過70％的年成長率。

蔡力行強調，天璣9400是針對邊緣AI應用而設計及優化的晶片，身為AI推動者，聯發科將第八代NPU整合至天璣9400中，以實踐更多的AI功能。為進一步加速主動式AI應用發展，聯發科與Google及生態系夥伴緊密合作，提供統一的介面，便於相關應用普及。

在雲端運算方面，蔡力行表示，聯發科將持續執行企業級客製化晶片策略，並瞄準2028年規模可達450億美元的客製化AI加速器市場，積極與雲端服務供應商合作，尋求更多市場機會。


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