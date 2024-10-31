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工業富聯伺服器熱轉 鴻家軍夠利

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團旗下工業富聯（FII）昨（30）日公布今年前三季營收達人民幣（以下同）4,363.73億元，年增32.71%，稅後純益151.41億元（約新台幣679,9億元），年增12.28%，均創上市以來同期新高，前三季每股純益0.76元（約新台幣3.4元）。主要是因為人工智慧（AI）伺服器需求強勁，雲計算營收持續創高。其中，前三季AI伺服器營收年增228%，占整體伺服器營收比重提升至45%。

工業富聯第3季營收1,702.82億元，年增39.53%，創單季新高；單季稅後純益64.01億元，年增1.24%，同創單季新高，每股純益0.32元。

工業富聯指出，AI伺服器是帶動營收獲利成長的關鍵。今年前三季在雲端運算業務營收較去年同期成長71%，其中AI伺服器營收年增達228%，占整體伺服器營收比重提升至45%。

工業富聯第3季AI伺服器占伺服器營收比重提升至48%，占比持續逐季提升。

此外，工業富聯的網路通訊業務也明顯成長。

伺服器 營收

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