蘋果新品將連發 鴻海吃補 可望挹注主力代工廠業績

蘋果新品連發，繼發表新款iMac後，又推出Mac mini，接著可望再推出新款的Macbook Pro，蘋果新產品一波接著一波在10月下旬推出，可望在第4季挹注主力代工廠鴻海（2317）的業績。

蘋果繼發表M4版晶片的iMac 24吋桌機之後，接著再發表新款只有手掌大小的Mac mini，分別搭載M4和M4 Pro晶片，這也是M4 Pro晶片首次搭載在產品上推出，是14年來首次重新設計，外觀只有舊款一半大小，並搭載Apple Intenlligence，專為AI功能打造。

蘋果新產品連發

業界認為，由此可以看出AI功能勢將成為蘋果所有新產品的標配，隨著蘋果積極追趕，並加入AI戰局，提升使用者的經驗，可望擴大硬體的銷售，並增添主力供應商鴻海的成長力道。

外電報導，蘋果將新的Mac Mini以及今年推出的所有新產品，定位為「專為Apple Intelligence打造」，這是該公司本周發布的AI系統。

儘管Mac Mini銷售量上不是蘋果銷量最高的電腦，但在蘋果產品陣容中有重要地位，尤其受到iPhone和其他蘋果平台應用開發者的青睞。許多iPhone開發商喜歡使用Mac Mini作為個人開發伺服器，用於協調上傳和程式碼管理。

Mac系列業務的相對重要性不如iPhone，但其仍然是蘋果的重要業務部門。蘋果在6月的財報中表示，Mac銷售額達到70億美元，年增約2%。

在規格方面，新一代Mac mini提供M4和全新M4 Pro兩種晶片選擇，機身設計上以更小巧的12.7公分見方設計。 M4晶片版本的Mac mini提供比M1機型快達1.8倍的CPU效能，以及快達2.2倍的GPU效能。搭載M4 Pro的機型能處理更繁重的工作量，外型設計上前後皆設有連接埠，M4 Pro機型更首度具備Thunderbolt 5，售價1.99萬元起。

另外，新款Mac mini整體由50%再生材料打造，包含機身採用100%再生鋁金屬、所有Apple設計的印刷電路板皆使用100%再生金鍍層，以及所有磁石皆採100%再生稀土元素。製造Mac mini所使用的電力100%取自再生電力。因此新款Mac mini為首款碳中和Mac。