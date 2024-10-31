快訊

聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

康芮颱風眼牆垂直結構「漏斗狀」吳德榮：中午後台東登陸

蘋果新品將連發 鴻海吃補 可望挹注主力代工廠業績

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
蘋果新產品一波接著一波在10月下旬推出，可望在第4季挹注主力代工廠鴻海的業績。 （路透）
蘋果新產品一波接著一波在10月下旬推出，可望在第4季挹注主力代工廠鴻海的業績。 （路透）

蘋果新品連發，繼發表新款iMac後，又推出Mac mini，接著可望再推出新款的Macbook Pro，蘋果新產品一波接著一波在10月下旬推出，可望在第4季挹注主力代工廠鴻海（2317）的業績。

蘋果繼發表M4版晶片的iMac 24吋桌機之後，接著再發表新款只有手掌大小的Mac mini，分別搭載M4和M4 Pro晶片，這也是M4 Pro晶片首次搭載在產品上推出，是14年來首次重新設計，外觀只有舊款一半大小，並搭載Apple Intenlligence，專為AI功能打造。

蘋果新產品連發
蘋果新產品連發

業界認為，由此可以看出AI功能勢將成為蘋果所有新產品的標配，隨著蘋果積極追趕，並加入AI戰局，提升使用者的經驗，可望擴大硬體的銷售，並增添主力供應商鴻海的成長力道。

外電報導，蘋果將新的Mac Mini以及今年推出的所有新產品，定位為「專為Apple Intelligence打造」，這是該公司本周發布的AI系統。

儘管Mac Mini銷售量上不是蘋果銷量最高的電腦，但在蘋果產品陣容中有重要地位，尤其受到iPhone和其他蘋果平台應用開發者的青睞。許多iPhone開發商喜歡使用Mac Mini作為個人開發伺服器，用於協調上傳和程式碼管理。

Mac系列業務的相對重要性不如iPhone，但其仍然是蘋果的重要業務部門。蘋果在6月的財報中表示，Mac銷售額達到70億美元，年增約2%。

在規格方面，新一代Mac mini提供M4和全新M4 Pro兩種晶片選擇，機身設計上以更小巧的12.7公分見方設計。 M4晶片版本的Mac mini提供比M1機型快達1.8倍的CPU效能，以及快達2.2倍的GPU效能。搭載M4 Pro的機型能處理更繁重的工作量，外型設計上前後皆設有連接埠，M4 Pro機型更首度具備Thunderbolt 5，售價1.99萬元起。

另外，新款Mac mini整體由50%再生材料打造，包含機身採用100%再生鋁金屬、所有Apple設計的印刷電路板皆使用100%再生金鍍層，以及所有磁石皆採100%再生稀土元素。製造Mac mini所使用的電力100%取自再生電力。因此新款Mac mini為首款碳中和Mac。

蘋果

延伸閱讀

台積電晶片白手套事件後 華為等公司將列我實體清單？經濟部說話了

鴻家軍成盤面亮點 這檔爆量逾21萬張飆漲最搶眼

衰捲華為晶片風波 日媒：台積電至少切斷對2家客戶出貨

蘋果財報預期出現2年來最大營收成長 外界聚焦AI進展

相關新聞

疑涉華為 台積電斷貨2公司

日經亞洲引述消息人士報導，台積電已暫停對至少兩家晶片開發商出貨，這些公司疑似企圖繞過美國對中國大陸華為公司的出口管制。而...

Google衝刺雲端 廣達吃補…緩解市場「AI投資焦慮」

人工智慧（AI）需求催動成長引擎，Google母公司Alphabet第3季財報超乎預期，雲端業務營收更是再創新高、獲利較...

英特爾CEO失言 傳台積取消代工優惠價

外電引述英特爾內部消息，爆料現任英特爾執行長基辛格上任後搞砸與台積電長期合作關係，遭台積電取消價格折讓、侵蝕獲利。不過，...

先進製程需求夯 台積不給英特爾折價了

台積電先進製程需求夯，傳出取消原本給予英特爾高達四成的3奈米製程代工價折讓優惠，要英特爾改為原價付款，助益台積電後續利潤...

蘋果新品將連發 鴻海吃補 可望挹注主力代工廠業績

蘋果新品連發，繼發表新款iMac後，又推出Mac mini，接著可望再推出新款的Macbook Pro，蘋果新產品一波接...

工業富聯伺服器熱轉 鴻家軍夠利

鴻海集團旗下工業富聯（FII）昨（30）日公布今年前三季營收達人民幣（以下同）4,363.73億元，年增32.71%，稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。