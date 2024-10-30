台達電泰國、印度產能大躍進

地緣政治議題影響供應鏈全球布局，台達電（2308）加速海外擴建腳步，台達電董事長鄭平表示，海外包括泰國及印度產能將有很大成長，尤其是泰國，接下來是美國及東歐擴張，中國大陸目前產能占比約60%，長期目標維持50%-60%，重慶會是下一個很大的生產基地。

資本支出方面，台達電表示，今年前三季為止資本支出達263億元，主要包括向南山人壽購買瑞光路兩棟大樓48億元、台元科學園區及日本購置辦公大樓等支出，今年全年資本支出估計較去年增加90億元，依台達電去年底財報顯示，去年資本支出278.29億元，今年逾368億元，改寫新猷。

台達電近年加大對美國投資力道，2022年宣布斥資3,500萬美元（約新台幣逾10億元）購入美國德州Plano土地及廠房，主要供應電信，資料中心基礎設施及電動車充電樁等相關客戶訂單需求。

去年因應下游車廠客戶需求，又在底特律購置5英畝土地及辦公室，底特律新研發中心今年啟用，就近服務車廠客戶。

日前台達電又代美國子公司公告擬投資420萬美元建置FWT實驗室，同時決議擬斥資2.05億美元興建F2廠及辦公大樓，兩筆投資合計逾2.09億美元（約新台幣67.4億元），因應未來發展資料中心、電信應用資通訊及電動車充電解決方案等業務需求，顯示台達電積極衝刺美國製造布局。