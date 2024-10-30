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華碩、微星、技嘉加碼合作

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導

超微（AMD）持續擴大人工智慧（AI）個人電腦（PC）與AI伺服器版圖，包括華碩（2357）、微星與技嘉等品牌廠商，持續與AMD在PC與伺服器等各領域合作，增添未來業績成長力道。

華碩與AMD伺服器業務持續合作，早已採用MI300 GPU架構的AI伺服器。華碩10月也再度攜手超微擴大市場，發表多款搭載超微EPYC 9005系列處理器的伺服器。

華碩今年營運成長一大動能就是AI伺服器，是華碩今年第2季業績增長重要動能，伺服器業務單季營收創下歷史新高，占整體品牌營收比重達10%-15%，AI伺服器貢獻八至九成業績。

至於AI PC方面，華碩今年重押超微AI PC處理器，今年台北國際電腦展中，相比於其他PC品牌廠，華碩搭載超微AI PC CPU明顯多於其他廠商，看好超微在這波AI PC的優勢。

技嘉10月時宣布攜手AMD推出EPYC 9005系列處理器伺服器，以及AMD Instinct MI325X加速器伺服器，具備領先的效能與效率，以應對日益複雜的AI運算需求。技嘉子公司技鋼副總王俊民表示，在EPYC 9005系列處理器上也看到更增強的效能表現。

微星近期也推出2U伺服器平台S2301，搭載雙路第五代AMD EPYC處理器，此款伺服器提供24組DDR5 DIMM插槽以及二個PCIe 5.0 x16擴充插槽。

AI 伺服器 華碩

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