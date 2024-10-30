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台達電本季營收拚新高 董座鄭平樂觀明年持續走揚

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電董事長鄭平。 聯合報系資料照
台達電董事長鄭平。 聯合報系資料照

台達電董（2308）事長鄭平昨（30）日表示，本季營收持續向上，不過產品結構與前一季不同，預估電源事業持平或小幅下滑，零組件產品下滑，ICT（資通訊基礎建設）成長，電動車相關業務持平，雖然營收成長，但毛利率不會比前一季好。

依據鄭平釋出的展望，法人認為，台達電本季營收有望連兩季改寫新猷。

台達電法說會重點
台達電法說會重點

電源龍頭台達電昨日召開法說會，法人也關注明年表現，鄭平表示，明年目標仍持續成長，AI是非常大的主題，電動車業務明年應有逾一成成長動能。

鄭平指出，由於AI晶片大廠下一代DC to DC產品設計因供應鏈管理考量改為on board，預估這部分約影響台達原來DC to DC四分之一的營收，但明年電源事業持續成長，工業自動化及樓宇自動化業務也會小幅成長，風扇及ICT等業務向上，明年期望整體營運穩定成長。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，美國各大雲端服務供應商（CSP）資本支出持續增加，平均每季資本支出高達400億美元，對台達電來說，主要即來自電源及散熱需求，尤其是電源，現在AI資料中心用電量很驚人，同時產生更多的熱，今年第4季已開始量產液冷散熱相關產品，明年第1季開始放量。

法人關注台達電液冷散熱自製的關鍵零組件，劉亮甫表示，包括水冷板、分歧管（Manifold）、液冷散熱核心設備CDU（流量控制單元）及SideCar到幫浦，台達電提供完整解決方案。

鄭平強調，主要關注重心仍在製程，因為包括焊接、防漏及加壓等設計，過去沒有大量生產過，現在還在試產，量產過程仍有挑戰。法人問及AI電源主要生產據點，鄭平表示，交貨美國主要都在台灣或泰國生產。

台達電第3季財報亮眼，法說會前一天已公布季報，單季稅後純益123.39億元，季增24%、年增31.7%，每股純益4.75元，單季毛利率34.93%，第3季營收、營業利益、毛利率、稅後純益及EPS五大財務指標均改寫新高紀錄。其中，上季因存貨跌價損失迴轉利益，帶動毛利率增長，估計貢獻約1個百分點。

台達電 營收

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